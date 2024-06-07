Центробанк принял решение по ключевой ставке

В будущем показатель могут дополнительно повысить

07 июня 2024, 17:48, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Последнее заседания по ключевой ставке состоялось 16 апреля 2024 года. Тогда ее также решили сохранить. Вместе с тем в релизе Банк России допускает, что в будущем ее могут повысить.

Ранее в Госдуме заявляли, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки осенью 2024 года. Это случится, если инфляция будет находиться под контролем регулятора.

Вместе с тем эксперты считают, что ставка не будет снижаться до конца 2025 года. Некоторые из них и вовсе призывают повысить ее.