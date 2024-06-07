Центробанк принял решение по ключевой ставке
В будущем показатель могут дополнительно повысить
07 июня 2024, 17:48, ИА Амител
Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Последнее заседания по ключевой ставке состоялось 16 апреля 2024 года. Тогда ее также решили сохранить. Вместе с тем в релизе Банк России допускает, что в будущем ее могут повысить.
Ранее в Госдуме заявляли, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки осенью 2024 года. Это случится, если инфляция будет находиться под контролем регулятора.
Вместе с тем эксперты считают, что ставка не будет снижаться до конца 2025 года. Некоторые из них и вовсе призывают повысить ее.
19:03:33 07-06-2024
Это означает что инфляция прет
20:01:41 07-06-2024
Вся политика этого чужеродного вражеского органа МВФ в России направлена на искуственное преступное постоянное повышение уровня инфляции путем пресечения создания паритета денег и товаров в экономике в части вредительского саботажного не допущения развития производства и повышения доходов граждан а также пресечения инвестиций в его развитие и рост.
23:18:58 07-06-2024
Гость (20:01:41 07-06-2024) Вся политика этого чужеродного вражеского органа МВФ в Росси... Вы хотите сказать, они денег недостаточно печатают?
20:03:21 07-06-2024
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