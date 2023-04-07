Центробанк разоблачил новую мошенническую схему

Регулятор подчеркнул, что настоящие работники банка никогда не будут просить QR-коды у клиентов

07 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк РФ выявил новую практику мошенников с применением QR-кода. Как сообщает РИА Новости, ряд банков внедрили такой сервис для снятия наличных, однако этим стали пользоваться злоумышленники.

"В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", – рассказали в ЦБ.

Так, они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код, якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счёта своей жертвы.

Регулятор подчеркнул, что настоящие работники банка никогда не будут просить QR-коды у клиентов. В ЦБ призвали не хранить их – ни в распечатанном виде, ни в памяти смартфона.