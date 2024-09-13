Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%

Регулятор не исключает дальнейшего повышения показателя

13 сентября 2024, 17:47, ИА Амител

Монеты номиналом 10 рублей / Фото: unsplash.com

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким и не проявляет тенденции к снижению. По итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – заявили в регуляторе.

В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6%. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7%. Это ниже среднего уровня второго квартала 2024 года, но превышают средние значения за первый квартал 2024 года. По оценке на 9 сентября, годовая инфляция составила 9,0% после 9,1% по итогам августа.