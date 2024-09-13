Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%
Регулятор не исключает дальнейшего повышения показателя
13 сентября 2024, 17:47, ИА Амител
Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, текущее инфляционное давление остается высоким и не проявляет тенденции к снижению. По итогам года инфляция, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", – заявили в регуляторе.
В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6%. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7%. Это ниже среднего уровня второго квартала 2024 года, но превышают средние значения за первый квартал 2024 года. По оценке на 9 сентября, годовая инфляция составила 9,0% после 9,1% по итогам августа.
18:10:32 13-09-2024
ВТБ платит 9% по вкладу.... Где разница?
20:14:24 13-09-2024
Бдыщ! (18:10:32 13-09-2024) ВТБ платит 9% по вкладу.... Где разница? ... зачем врать?
21:47:29 13-09-2024
Гость (20:14:24 13-09-2024) зачем врать? ... тебе какие доказательства нужны?
23:19:13 13-09-2024
Гость (21:47:29 13-09-2024) тебе какие доказательства нужны?... мне не нужны, я вижу свое предложение от втб в личном кабинете размещение депозита, а ты нагло врешь.
18:33:32 13-09-2024
в 2022м ставка была 20 проц., через год снова будет 17
18:44:11 13-09-2024
Гость (18:33:32 13-09-2024) в 2022м ставка была 20 проц., через год снова будет 17... Да-да... Жди.
18:38:32 13-09-2024
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу, для начала или иноагенты и пятая колона снова не согласны?
18:55:48 13-09-2024
Не зря МВФовцы приезжали в Россию... Центробанк не России служит... Их интересы против нас и нашей страны.
19:40:59 13-09-2024
Самое интересное еще впереди-ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ!
19:49:54 13-09-2024
Это чтобы не было инфляции.
20:09:04 13-09-2024
Кода ставка станет из трёх цифр. Начнут задумываться над альтернативными способами видимо
20:20:18 13-09-2024
Гость (20:09:04 13-09-2024) Кода ставка станет из трёх цифр. Начнут задумываться над аль... Тьфу на вы.
09:45:28 14-09-2024
Банки повышают ставки по депозитам, как бы хорошо. Но население, имеющее средства, УЖЕ положило на 6-12 месяцев и более под 16%! Так что банки сейчас только наварятся на кредитах тем, у кого безнадега.