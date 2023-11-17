Центробанк РФ заявил, что не имеет казначейских обязательств США

Ранее Минфин США заявил, что объем российских вложений в гособлигации США увеличились в сентябре до 73 млн долларов после 31 млн долларов в августе

17 ноября 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России не имеет казначейских обязательств США, не является их приобретателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Ранее Минфин США заявил, что объем вложений в гособлигации США увеличились в сентябре до 73 млн долларов после 31 млн долларов в августе. В июле показатель составлял 29 млн, а месяцем ранее – 33 млн долларов. Наибольшая сумма в этом году отмечалась в марте – 77 млн долларов.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", – сообщили в ЦБ.

Напомним, что Россия начала сокращать вложения в американский госдолг в 2018 году. Тогда их уровень в апреле снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.