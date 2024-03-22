Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

По оценке экспертов, текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким

22 марта 2024, 18:18, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Банк России на втором заседании в 2024 году снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, который опубликовал ЦБ.

По оценке экспертов, текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Кроме того, вновь усилилась жесткость рынка труда.

Регулятор отмечает, что судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций пока преждевременно, но проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Цель в 4% предполагает продолжительный период жестких денежно-кредитных условий в экономике.