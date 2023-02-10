Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция достигнет 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году

10 февраля 2023, 18:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк РФ 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликовали на официальном сайте регулятора.

В ЦБ отметили увеличение текущих темпов роста цен. Вместе с тем "в части устойчивых компонентов" они остаются умеренными. Дальнейшие решения будут исходить из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция достигнет 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Вместе с тем, по состоянию на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года.