Регулятор объяснил, с чем связано резкое увеличение продаж иностранной валюты и как долго будет действовать эта мера

07 сентября 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: cbr.ru

Центробанк России заявил, что с 14 по 22 сентября почти в десять раз увеличит ежедневный объем продаж иностранной валюты на бирже: с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб. За девять дней регулятор рассчитывает реализовать эти резервы на общую сумму 150 млрд рублей. С чем это связано и как мера может отразиться на курсе рубля, выяснял amic.ru.

Зачем Центробанк увеличивает объем продажи валюты?

На этот шаг регулятор решился, чтобы подготовиться к предстоящему 16 сентября погашению валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации. Объем эмиссии данного выпуска составляет 3 млрд долларов США, говорится в сообщении регулятора. А это может оказать негативный эффект на национальную валюту, объясняет директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга.

"Банки сейчас держат этот евробонд как валютный актив. Но выплаты будут происходить в рублях по курсу. Соответственно, ряд финансовых организаций на полученные обратно рубли будут вести покупку валюты, чтобы у них объем валютных активов был равен валютным пассивам", – объясняет эксперт.

Что такое евробонды и еврооблигации?

Еврооблигации (они же евробонды) – это долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые можно купить и продать на фондовом рынке. От обычных облигаций их отличает только то, что их выпускают не в национальной валюте, а в валюте других государств. Делать это может правительство, банки, крупные компании и международные организации. Однако выплаты по ним всегда осуществляются в рублях.

Как это решение Центробанка может отразиться на курсе рубля?

Решение ЦБ призвано компенсировать риски погашения еврооблигаций Минфина, а в моменте "должно стабилизировать курс рубля с учетом того, что налоговый период в сентябре будет с большей экспортной выручкой", приводит слова управляющего директора "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина РБК. По его мнению, во второй половине месяца рубль может укрепиться.

Вскоре после анонса регулятора об увеличении объема продажи иностранной валюты курс рубля перешел к умеренному укреплению ко всем основным торгуемым валютам, сообщили "Известия". Доллар, по данным Московской биржи, просел на 30 копеек и установился на отметке 97,61 рубля (данные на 09:40 мск).

Однако Виталий Шульга отмечает, что такая мера не позволит серьезно снизить курс доллара, а станет сдерживающей мерой на короткий промежуток времени. По прогнозам эксперта, она позволит контролировать американскую валюту на отметке в районе 100 рублей до конца года.

"Однако через некоторое время мы можем получить эффект "мяча под водой", когда мы усиленно сдерживаем рост курса доллара усилиями ЦБ и экспортеров. Но в какой-то момент эта система может подвести. Тогда мяч, который мы так старательно держим под водой, может резко выскочить. Думаю, что это произойдет не в ближайшее время, поэтому до конца года курс доллара установится в диапазоне от 93 до 102 рублей", – считает Виталий Шульга.