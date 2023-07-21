Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку

Показатель увеличили сразу на 1 п.п. — до 8,5%

21 июля 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых. Об этом следует из заявления регулятора. Это первое повышение с сентября 2022 года.

Как пояснили в ЦБ, темпы роста цен превышают целевой показатель на 4% в годовом выражении. При этом рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности" свободных ресурсов на рынке труда.

Одновременно с этим увеличились и инфляционные ожидания. Риски увеличивают ослабление рубля и динамика внутреннего спроса.

Центробанк не исключает, что в дальнейшем еще повысит ключевую ставку. Ожидаемая годовая инфляция будет находиться в пределах 5-6,5%. К целевому показателю она вернется лишь в 2024 году.