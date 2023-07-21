Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку
Показатель увеличили сразу на 1 п.п. — до 8,5%
21 июля 2023, 18:04, ИА Амител
Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых. Об этом следует из заявления регулятора. Это первое повышение с сентября 2022 года.
Как пояснили в ЦБ, темпы роста цен превышают целевой показатель на 4% в годовом выражении. При этом рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности" свободных ресурсов на рынке труда.
Одновременно с этим увеличились и инфляционные ожидания. Риски увеличивают ослабление рубля и динамика внутреннего спроса.
Центробанк не исключает, что в дальнейшем еще повысит ключевую ставку. Ожидаемая годовая инфляция будет находиться в пределах 5-6,5%. К целевому показателю она вернется лишь в 2024 году.
18:26:37 21-07-2023
Кредиты подорожают, спрос несколько остынет. А там может и цены перестанут так сильно расти, а может даже кое-на что и скорректируются вниз
21:09:44 21-07-2023
Экономист (18:26:37 21-07-2023) Кредиты подорожают, спрос несколько остынет. А там может и ц... Да-Да-Да. А дальше-рост производства, развитие образования и здравоохранения. Москву переименуют в Ньювасюки...
19:16:02 21-07-2023
Так вокруг посмотреть, а жизнь то реально налаживается
01:02:21 22-07-2023
Гость (19:16:02 21-07-2023) Так вокруг посмотреть, а жизнь то реально налаживается... Для русских рост цен на 40%, это жизнь налаживается.)
13:02:35 22-07-2023
Налаживается от слова ЛАЖА.