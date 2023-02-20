Они начали действовать с 1 января

20 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: ijeab / Freepik

С 1 января 2023 года Центробанк России ввёл прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Об этом сказано на официальном сайте регулятора. Предполагается, что благодаря этому у банков будет меньше соблазнов кредитовать заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственно удлинять сроки кредита.

Какие лимиты установлены?

На I квартал 2023 года ЦБ РФ установил следующие ограничения:

объём необеспеченных ссуд и кредитов заёмщикам с ПДН выше 80% не должен превышать 25% от всех выдаваемых в I квартале 2023 года займов;

доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%;

МФО заёмщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Почему для МФО и банков установлены разные ограничения?

Это обусловлено различиями в риск-профилях заёмщиков.

Банки должны соблюдать лимиты по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заёмщика и сроку кредита – по отдельности в отношении обычных потребительских кредитов и кредитных карт. Таким образом, для банков одновременно действуют четыре лимита.

Для МФО пока не планируют устанавливать лимит по сроку, так как в целом для рынка МФО не характерны займы, заключённые на срок более пяти лет, отмечает регулятор.

Таким образом, для МФО сегодня действуют два лимита по ПДН – по потребительским займам и по займам с лимитом кредитования (на уровне 35% каждый).

Лимиты на второй квартал 2023 года ЦБ планирует установить уже в феврале с учётом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Отразится ли это на лояльности МФО к заёмщикам?

МФО могут ограничить только сумму, запрашиваемую заёмщиком. Она будет рассчитываться индивидуально, исходя из показателя долговой нагрузки. В остальном условия микрофинансовых организаций остаются такими же лояльными.

Выгодным предложением могут воспользоваться собственники автомобиля: заём под залог ПТС позволяет получить до 500 000 рублей наличными в день обращения по ставке значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Кроме того, для оформления такого займа не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Как проверить МФО?

Каким бы выгодным ни казалось предложение, прежде чем подписывать договор, внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации и проверьте её в реестре ЦБ РФ на официальном сайте Банка России.

В России надёжной и известной микрофинансовой организацией с хорошей репутацией, которая выдаёт заём под залог ПТС, является агентство финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Именно здесь вы можете получить на руки до 500 000 рублей наличными, потратить которые можно на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита. Разница лишь в том, что МФО не требует справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и одобряют заявку более чем в 90% случаев.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на февраль 2023 года.

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