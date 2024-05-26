Цены на мороженое выросли в России

Причиной стал рост цен на какао-бобы

26 мая 2024, 21:39, ИА Амител

Мороженое / Фото: pxhere.com/ru/photo/916217

В России произошел рост цен на мороженое. Так, молочный вариант любимого летнего лакомства уже подорожал на 15%, а шоколадный – на 25%, пишет Mash.

Ожидается, что в будущем нас ждет новый скачок цен из-за сезонного спроса. Это связано с увеличением расходов на упаковку, логистику и сырье, а также с сезонным ажиотажем.

В январе в России произвели на 14% больше мороженого, чем годом ранее, в феврале – на 23%, а в марте – на 14,4%. За квартал рост составил 17,22%, что стало дополнительной нагрузкой при низком спросе.

Кроме того, фьючерсы на какао-бобы постоянно бьют новые рекорды: если в мае прошлого года цена была около трех тысяч долларов, то сегодня – восемь. И если пломбир от этого сильно не подорожает, то сливочное или в глазури – вполне. Однако все зависит от наценки поставщиков и торговых сетей.