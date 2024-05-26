Цены на мороженое выросли в России
Причиной стал рост цен на какао-бобы
26 мая 2024, 21:39, ИА Амител
В России произошел рост цен на мороженое. Так, молочный вариант любимого летнего лакомства уже подорожал на 15%, а шоколадный – на 25%, пишет Mash.
Ожидается, что в будущем нас ждет новый скачок цен из-за сезонного спроса. Это связано с увеличением расходов на упаковку, логистику и сырье, а также с сезонным ажиотажем.
В январе в России произвели на 14% больше мороженого, чем годом ранее, в феврале – на 23%, а в марте – на 14,4%. За квартал рост составил 17,22%, что стало дополнительной нагрузкой при низком спросе.
Кроме того, фьючерсы на какао-бобы постоянно бьют новые рекорды: если в мае прошлого года цена была около трех тысяч долларов, то сегодня – восемь. И если пломбир от этого сильно не подорожает, то сливочное или в глазури – вполне. Однако все зависит от наценки поставщиков и торговых сетей.
05:55:17 27-05-2024
да конечно мороженное СССР стоило380 р сейчас 580р
07:42:10 27-05-2024
Рост цен на все был ,есть и будет.
07:47:56 27-05-2024
сейчас как срок годности выйдет будут сливать! вон в ашане яйца 10 шт по 46 руб совсем сроковые ...бери не хочу)))
07:58:49 27-05-2024
А что скажет ФАС? ....ау? ФАС? вы есть? ... хватит наши налоги есть, работать попробуйте, сами, без жалоб граждан...
08:07:25 27-05-2024
Давно не покупаю это "мороженое" сделаное не известно из чего, но молока в нём точно нет, так что кушайте сами, а я лучше буду Белорусское мороженое покупать
14:19:45 27-05-2024
Сергей (08:07:25 27-05-2024) Давно не покупаю это "мороженое" сделаное не известно из чег... А у нас где его продают, белорусское ? Мне пока не попадалось, хотя я правда и не искал пока особо.
14:23:12 27-05-2024
Сергей (08:07:25 27-05-2024) Давно не покупаю это "мороженое" сделаное не известно из чег... возьми "гросспирон" или как то похоже называется. в ярче продается.
16:47:28 27-05-2024
Гость (14:23:12 27-05-2024) возьми "гросспирон" или как то похоже называется. в ярче про... С фига ли Гросспирон белорусским то стало ? Его в Новосибирской области делают. И оно тоже подорожало и качество сильно упало, давно его покупаю как только появилось Кедровое. А сейчас Кедровое у них - жалкое подобие того что было в начале производства, зато цена подскочила существенно.
17:52:48 27-05-2024
Гость (16:47:28 27-05-2024) С фига ли Гросспирон белорусским то стало ? Его в Новосибирс... а где ты разглядел, что я "гросспирон" белорусским назвал? сам придумал, сам обиделся?
18:49:48 27-05-2024
Пусть его сами производители за такую цену едят! Стало совсем ФУ!