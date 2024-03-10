Цены на "Москвичи" резко упали в России

Предположительно, эти цены будут действовать до конца марта

10 марта 2024, 15:05, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В России резко упали цены на автомобили марки "Москвич". Об этом сообщает портал "Автоновости дня".

7 марта седан "Москвич 6" внезапно сбросил в цене 490 тысяч рублей на все комплектации.

Еще больше подешевел "Москвич 3": стоимость одной из комплекций снизилась на 712 тысяч рублей.

Снижение цен объясняют введением "нового подхода к ценообразованию", в рамках которого он предлагает "понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-ин".

Предположительно, такие цены на автомобили будут действовать до конца марта, при этом в наличии осталось очень мало машин.