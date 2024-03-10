Цены на "Москвичи" резко упали в России
Предположительно, эти цены будут действовать до конца марта
10 марта 2024, 15:05, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
В России резко упали цены на автомобили марки "Москвич". Об этом сообщает портал "Автоновости дня".
7 марта седан "Москвич 6" внезапно сбросил в цене 490 тысяч рублей на все комплектации.
Еще больше подешевел "Москвич 3": стоимость одной из комплекций снизилась на 712 тысяч рублей.
Снижение цен объясняют введением "нового подхода к ценообразованию", в рамках которого он предлагает "понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-ин".
Предположительно, такие цены на автомобили будут действовать до конца марта, при этом в наличии осталось очень мало машин.
16:16:25 10-03-2024
не берут с двойной накруткой?
16:39:35 10-03-2024
У нас средний класс как сказал ВВП в 20 вопросах президенту 17 тыщ рублей. " Это очень хороший доход". После этого передачу свернули..... А при таком доходе не то что машина, продукты не нужны!
17:00:58 10-03-2024
Был 3 млн, стал 2,4? При том что в Китае стоит 1,5!
19:39:08 10-03-2024
Не стоит он таких денег и не то что дорого ,много не доработок (не стану перечислять). Хотя вижу на дорогах и новые бегают,есть ещё у нас люди которые поддерживают наш автопром . Завидую ихнему патриотизму. Нет уж я как-нибудь на своей тайотке не разу не подвела,хотя не первый год мы с ней в друзьях.
20:17:11 10-03-2024
Из Китая завозят за 500 тыс. А продают по 3 млн. Все равно как Бу Андерсон рассказал, что Калина с конвейера стоит 50 тыс. Руб. , Но руководство ("крыша") требует накручивать себе, поэтому она тогда стоила в десять раз дороже . И тут прямая заинтересованность продавать сборку за тройной ценник!!!
09:32:43 11-03-2024
Не нужен этот хлам даже по такой цене, тем более что скидка смешная. Цена в разы на него завышена даже со скидкой