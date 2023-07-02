Цены на новостройки в России упали впервые за год
Одной из причин специалисты называют появление новых проектов
02 июля 2023, 14:15, ИА Амител
В России впервые с лета 2022 года снизилась цена на квартиры в новостройках. Об этом сообщают "Известия".
"По сравнению с предыдущим годом средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м – 33,6%", – говорят эксперты.
Одной из причин считают появление новых проектов, влияющих на цену уже построенных домов. Также снижается стоимость жилья из-за конкурирования новостроек со вторичкой, цена которой в последнее время снижается.
На вторичном рынке, по словам специалистов, скоро начнется стагнация, а стимулировать покупку квартир можно будет только при помощи введения льготной ипотеки.
15:58:53 02-07-2023
Бред! Квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке расхватывают по нескольку штук в одни руки, с какого бы цена на них стала снижаться?!
20:38:37 02-07-2023
А в Алтайском крае снижается?
09:52:31 03-07-2023
Гость (20:38:37 02-07-2023) А в Алтайском крае снижается?... Увы нет, только растет.