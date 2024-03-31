Цены на посуточную аренду квартир выросли в России

В алтайском крае подорожание составило 38%

31 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Диван в квартире / Фото: unsplash.com

Цены на краткосрочную аренду студий в России за год выросли на 16% в среднем по стране, с 1,8 тысячи до 2,2 тысячи рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба платформы объявлений "Авито недвижимость".

Согласно исследованию платформы, в 31 из 32 регионов России аренда студий стала дороже. В Кировской области цены выросли на 50%, в Алтайском крае - на 38%, в Татарстане и Волгоградской области - на 33%. Единственным исключением стала Смоленская область, где цены не изменились.

Средняя стоимость посуточной аренды студий в России даже выше, чем у полноценных однокомнатных квартир - 2,2 тысячи рублей за ночь против 2,1 тысячи рублей.

Согласно результатам исследования, дороже всего снять студию на сутки в Московской области (2,9 тысячи рублей), Калининградской области и Дагестане (2,5 тысячи рублей). Самые доступные цены - в Кировской (1,5 тысячи рублей за ночь) и Брянской областях (1,7 тысячи рублей), Смоленской, Саратовской областях, Удмуртии и Алтайском крае (по 1,8 тысячи рублей в каждом регионе).

Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимости" Артем Кромочкин, студии - самый быстрорастущий формат жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения объема предложения. Если в марте 2023 года доля таких компактных квартир на рынке составляла 20%, то спустя год она выросла до 26%.