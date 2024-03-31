Цены на посуточную аренду квартир выросли в России
В алтайском крае подорожание составило 38%
31 марта 2024, 09:31, ИА Амител
Цены на краткосрочную аренду студий в России за год выросли на 16% в среднем по стране, с 1,8 тысячи до 2,2 тысячи рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба платформы объявлений "Авито недвижимость".
Согласно исследованию платформы, в 31 из 32 регионов России аренда студий стала дороже. В Кировской области цены выросли на 50%, в Алтайском крае - на 38%, в Татарстане и Волгоградской области - на 33%. Единственным исключением стала Смоленская область, где цены не изменились.
Средняя стоимость посуточной аренды студий в России даже выше, чем у полноценных однокомнатных квартир - 2,2 тысячи рублей за ночь против 2,1 тысячи рублей.
Согласно результатам исследования, дороже всего снять студию на сутки в Московской области (2,9 тысячи рублей), Калининградской области и Дагестане (2,5 тысячи рублей). Самые доступные цены - в Кировской (1,5 тысячи рублей за ночь) и Брянской областях (1,7 тысячи рублей), Смоленской, Саратовской областях, Удмуртии и Алтайском крае (по 1,8 тысячи рублей в каждом регионе).
Как отметил руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимости" Артем Кромочкин, студии - самый быстрорастущий формат жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения объема предложения. Если в марте 2023 года доля таких компактных квартир на рынке составляла 20%, то спустя год она выросла до 26%.
09:49:16 31-03-2024
У нас в городе тоже аренда квартир стала золотая .
09:59:52 31-03-2024
Чёт получается в отеле в среднем дешевле на сутки остановиться ,чем снять квартиру. Ха,ха. Ну а цены в обще на квартиры стали заоблачные даже на вторичку. Ужас...
19:02:07 31-03-2024
До безобразия простой ответ на повышение посуточной аренды. Люди хотят кушать, но цены на еду, _____ нужное добавить, выросли, причём выше инфляционного процента.