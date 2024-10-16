Сливочное масло резко подорожало в России
Ситуацию поставили на контроль ФАС и Минсельхоз
16 октября 2024, 19:05, ИА Амител
За август и сентябрь 2024 года стоимость сливочного масла в России выросла на 7,9%, а с начала года – почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, сообщают "Известия".
По данным Росстата, в первую неделю октября продукт подорожал еще на 1,6%. Это может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование. Такое право возникает у правительства, если в течение 60 дней подряд цены растут на 10% и более с исключением сезонного фактора.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития.
"Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт", – сообщил парламентарий.
ФАС направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла и организовала работу по заключению соглашений между исполнительной властью регионов и хозяйствующими субъектами. Это позволит стабилизировать цены на социально значимые товары.
Эксперты рассказали, что подорожание вызвано увеличением издержек производителей, повышением ключевой ставки и продуктовой инфляции.
Известно, что Минсельхоз также принимает меры по стабилизации цен на масло.
"Минсельхоз ведет постоянный мониторинг отпускных цен на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, на которое в настоящее время наблюдается рост цен. Главным образом на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности – предприятий гостинично-ресторанного сектора", – отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве реализуют меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран. Представители ведомства уверены, что это позволит насытить внутренний рынок продукцией и стабилизировать ценовую ситуацию.
19:44:51 16-10-2024
Доколе над правдой упёрто куражиться? -
С фиктивной "инфляцией" цены не вяжутся!
20:01:34 16-10-2024
Да ВСЕ резко подорожало в России! Смысл по одному продукту выделять?
20:20:33 16-10-2024
Ну вот! хоть одна отличная новость, а то все дешевеет да дешевеет.
21:47:14 16-10-2024
народ сволочи - масло распробовал!!!
23:35:21 16-10-2024
Говорили по телику, что Алтайский край экспортировал в Китай рекордное кол-во сливочного масла, мороженого и меда. Всё это было тщательно проверено китайскими товарищами, очень им понравилось. А нам сейчас откуда привезут маслице??? Тоже проверят тщательно на натуральность, наличие антибиотиков??? Где логика??? Одна рука не ведает, что творит другая...
12:10:33 17-10-2024
Гость (23:35:21 16-10-2024) Говорили по телику, что Алтайский край экспортировал в Кита... Говорили про растительное масло, а не сливочное.
02:20:23 17-10-2024
Какие 10 -18°%? Оно подорожало от 50-100%! Это, что за беспредел вообще?
С ценами на яйца в прошлом году такая же история была! Просто захотели- взяли и подняли. А сейчас вуаля- снизились цены, не везде, но и по 70 можно купить первый сорт. Вот как так- то? Искусственное завышение цен и ФАС как всегда помалкивает.
08:00:41 17-10-2024
Горожанка, до слез, правда же! Самая лучшая страна!
08:56:59 17-10-2024
Расходимся, господа. Сейчас нам скажут, что россияне стали есть много масла оттого, что у них повысилось благосостояние, и поэтому цены пошли вверх. Примерно как с яйцами. И все захлопают в ладоши и успокоятся.
13:10:49 17-10-2024
Гость (08:56:59 17-10-2024) Расходимся, господа. Сейчас нам скажут, что россияне стали е... Один очень известный персонаж так и сказал: "Стали хорошо жить, много яиц кушать, вот и выросла цена"
19:07:20 18-10-2024
Предполагаю все грамотные граждане РФ понимают, почему все дорожает.