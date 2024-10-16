Сливочное масло резко подорожало в России

Ситуацию поставили на контроль ФАС и Минсельхоз

16 октября 2024, 19:05, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: pxhere.com

За август и сентябрь 2024 года стоимость сливочного масла в России выросла на 7,9%, а с начала года – почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, сообщают "Известия".

По данным Росстата, в первую неделю октября продукт подорожал еще на 1,6%. Это может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование. Такое право возникает у правительства, если в течение 60 дней подряд цены растут на 10% и более с исключением сезонного фактора.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития.

"Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт", – сообщил парламентарий.

ФАС направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла и организовала работу по заключению соглашений между исполнительной властью регионов и хозяйствующими субъектами. Это позволит стабилизировать цены на социально значимые товары.

Эксперты рассказали, что подорожание вызвано увеличением издержек производителей, повышением ключевой ставки и продуктовой инфляции.

Известно, что Минсельхоз также принимает меры по стабилизации цен на масло.

"Минсельхоз ведет постоянный мониторинг отпускных цен на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, на которое в настоящее время наблюдается рост цен. Главным образом на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности – предприятий гостинично-ресторанного сектора", – отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве реализуют меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран. Представители ведомства уверены, что это позволит насытить внутренний рынок продукцией и стабилизировать ценовую ситуацию.