Цены растут, но спрос остаётся. На Алтае обсудили, что будет с рынком недвижимости

Оценки и прогнозы дали на масштабном форуме Союза риелторов

01 июня 2023, 09:28, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqk5z2jA

Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

Алтайский край продолжает бить собственные рекорды по ценам на недвижимость. Но желающих её купить не становится меньше. Даже несмотря на рост ставки по ипотеке. Даже несмотря на то, что сегодня всё чаще заёмщиками становятся люди, у которых очень небольшой первоначальный капитал и невысокий доход. А что будет дальше – обсудили на VI Международном форуме Altai Realestate* 2023 "Инновации в недвижимость: новая реальность". Он прошёл в пятизвёздочном отеле курорта "Манжерок" в Республике Алтай 18-19 мая.

Ипотека – наше всё

Ситуацию на рынке недвижимости обсуждали много и активно. Тон задала президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина:

"Так как мы живём сегодня – это наши мысли вчера. Чтобы завтра жить по-другому, необходимо уже сегодня начинать думать по-другому".

Кстати, именно Союз вместе с Алтайской торгово-промышленной палатой при поддержке Российской Гильдии Риелторов и организовал это мероприятие.

Подробный анализ ситуации и перспектив дали президент Российской Гильдии риелторов Ирина Зырянова, заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Алла Косоухова, директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Сергей Буянов и вице-президент ВТБ Ирина Качурина.

Итак, что сегодня происходит в этой сфере:

Почти половина строящегося жилья в России – малогабаритное. Из 2 млн возводимых квартир, более 1 млн – однокомнатные и студии. Тренд на увеличение квадратуры уже наметился, но это не быстрая история.

Растёт уровень закредитованности населения, ухудшается качество заёмщика, кредиты всё чаще выдают тем, у кого нет накоплений. Всё это разогревает рынок.

Ипотеки становится больше. Ирина Зырянова прогнозирует по итогам 2023 года +15% к объёму выдач жилищных кредитов. И это хорошо, ипотека – драйвер рынка недвижимости.

Растёт спрос на частные дома и индивидуальное жилищное строительство. Причём рынок ИЖС единственный, который в 2022 году не падал, а рос. Люди всё больше обращают внимание на готовые дома и земельные участки. Только в Сбере спрос на ипотеку на ИЖС в Алтайском крае и Республике Алтай вырос в семь раз.

Средняя ставка по ипотеке в стране – 11-11,9%. После недавних 5-8% это очень даже не низкий размер. Но люди всё равно идут за ипотекой. Большого роста в 2023 году быть не должно. В ЦБ прогнозируют, что до конца года ключевая ставка будет на уровне 7-9%, сейчас – 7,5%.

Из-за роста стоимости жилья многие клиенты вынуждены идти на ухудшение условий: берут квартиру в менее престижном районе или более низкого качества. Но при этом всё дольше происходит подбор объекта, во всяком случае, такую тенденцию отмечают в Сбере.

Цена продолжает расти. В среднем квадратный метр, по данным Домклик, стоил:

в январе 2022 года – 69,35 тыс. на первичном рынке и 59,91 тыс. – на вторичном;

в марте 2023 года – 92,43 тыс. на первичном рынке и 73,94 тыс. – на вторичном.

Резко вырос средний срок возвращения ипотеки. Эту тенденцию отмечают в ВТБ. Если раньше фактический срок кредита был 7 лет, то сейчас – 24. Ирина Качурина прогнозирует, что со временем этот показатель установится на отметке 10 лет.

В общем, пока эксперты не прогнозируют какого-то падения или замедления. Наоборот, сфера недвижимости продолжит активно развиваться. И поспособствуют этому не только объективные причины, но и развитие самого рынка услуг. В Союзе риелторов подчёркивают: от профессионализма специалистов зависит очень многое. Для того форум и проводят – не только обсудить ситуацию и тенденции, но дать участникам как можно больше новых знаний.









































































Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

Просвещение и поддержка

Таких знаний на форуме было традиционно много: как делать холодные звонки, работать с покупателями, заработать в месяц миллион рублей и как быть эффективным руководителем. А ещё – как управлять своим телом, чтобы вызывать уважение и доверие, вести соцсети и делать карьеру, не бросая семью и увлечения.

Многие участники говорят, что форум дал стимул к личностному росту. И для Союза, как сердца сообщества, это, пожалуй, было самым важным.

"Мы дали много новых знаний и рассказали о том, что происходит на рынке, и как это использовать в своей работе. Мы дали инструменты, чтобы и простой специалист, и руководитель агентства недвижимости мог развиваться и двигаться вперёд. Мы дали много практики и импульс к развитию. Мы поддержали, подарили другим и получили сами отличные эмоции. Не каждое профессиональное сообщество может похвастаться таким уровнем партнёрства и саморазвития", – подчеркнула президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Важность развития рынка риелторских услуг отметила и президент РГР Ирина Зырянова. Именно такие активные люди в частности, и Союз в целом формируют правила игры.

Проректор по образовательным программам Московской школы управления Сколково Марина Карбан также высоко оценила и уровень организации форума (не только профессионально, но и очень душевно), и его роль в развитии сообщества.

"Здесь важна и просветительская составляющая, и выявление героев, тех, кто задаёт тон для всей профессии, и взаимоподдержка. Всё это очень важно для формирования культуры риелторских услуг", – подчеркнула она.

























Форум Союза риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Днепровский

В два раза больше спикеров, участников и партнёров

В 2023 году форум посетило 450 человек – это пока рекорд за всё время проведения мероприятия, с 2013 года. Участие в Altai Realestate 2023 приняли риелторы, руководители агентств недвижимости, представители крупнейших банков, строительных и страховых компаний, а также эксперты из разных сфер. Причём не только из Алтайского края и Республики Алтай, но также Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Красноярска, Тольятти, Пензы, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и даже турецкого курорта Аланья.

В их числе (кроме тех, кого мы уже назвали) вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, бизнес-тренер в сфере недвижимости Максим Левченко, основатель Школы кинетического имиджа Валентин Шишкин, коуч, руководитель красноярского агентства недвижимости Ирина Монастырская, управляющий партнёр сервиса недвижимости из Пензы Елена Прохорова и многие другие.

В этом году Союз побил рекорд и по количеству партнёров:

Алтайская торгово-промышленная палата – соорганизатор

Российская Гильдия Риелторов – соорганизатор

Сбербанк – генеральный партнёр

ВТБ – стратегический спонсор форума

СК "Селф" – ВИП-партнёр

"Жилищная инициатива" – ВИП-партнёр

Eagle Group Real Estate and Invest – деловой партнёр

Группа "Эталон" – деловой партнёр

СК "Свои" – деловой партнёр

ГК "Союз" – деловой партнёр

СЗ "Прайд Инвест" – стандартный партнёр

СК "Малые этажи" – стандартный партнёр

АН "Жилфонд" – партнёр секции "Директор"

"Метрис" – бизнес-партнёр

ВСК – ведущий партнёр

"Согаз" – ведущий партнёр

"Ингосстрах" – главный партнёр

"Зетта" – бизнес-партнёр

Уральский банк реконструкции и развития – бизнес-партнёр

Совкомбанк – бизнес-партнёр

Информационные агентства "Амител" и "Атмосфера", радио Business FM в Барнауле – информационные партнёры





























































































Партнёры форума "Инновации в недвижимость: новая реальность"

Следующий такой форум пройдёт через два года. Впрочем, тогда это, может, будет уже бизнес-форум, приоткрыла планы Союза Марина Ракина.

Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

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*Altai Realestate ("Алтай Реалистейт").

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