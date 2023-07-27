"Цены забывают, честность – никогда": "Дисконт Авто" предлагает выгодные цены на авто
В автосалоне можно приобрести желаемый автомобиль б/у на хороших условиях
27 июля 2023, 12:00, ИА Амител LjN8Jugty
Эксперты и автодилеры прогнозируют осеннее повышение цен на рынке авто. Факторы, которые влияют на подобные прогнозы, очевидны и достаточно весомы. Импортные товары стоят на первом месте в подобных рейтингах и автомобильная индустрия – не исключение. Рассказываем, где в Барнауле можно выгодно купить подержанное авто.
В салоне "Дисконт Авто" сейчас представлено более 100 машин на любой вкус и по выгодным ценам.
Актуальные новинки последней недели:
- Honda Fit* 2009 года;
- Great Wall Hover H5* 2013 года;
- Mitsubishi Lancer* 2009 года;
- Lifan Cebrium* 2014 года.
"Цены забывают, честность – никогда. Широкий ассортимент и доступные цены позволяют нам сохранять лояльность и доверие клиентов", – говорят специалисты салона.
В "Дисконт Авто" предлагают автомобили по привлекательным ценам до конца года, что дает покупателям возможность приобрести их на выгодных условиях. Специалисты салона подберут подходящий вариант, исходя из пожеланий и бюджета.
* Honda Fit ("Хонда Фит"); Great Wall Hover H5 ("Грейт Уолл Ховер Эйч5"); Mitsubishi Lancer ("Мицубиши Лансер"); Lifan Cebrium ("Лайфан Себриум").
Дисконт Авто
Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных
Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252
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