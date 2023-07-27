"Цены забывают, честность – никогда": "Дисконт Авто" предлагает выгодные цены на авто

В автосалоне можно приобрести желаемый автомобиль б/у на хороших условиях

27 июля 2023, 12:00, ИА Амител LjN8Jugty

Автомобиль / Фото: "Дисконт Авто"

Эксперты и автодилеры прогнозируют осеннее повышение цен на рынке авто. Факторы, которые влияют на подобные прогнозы, очевидны и достаточно весомы. Импортные товары стоят на первом месте в подобных рейтингах и автомобильная индустрия – не исключение. Рассказываем, где в Барнауле можно выгодно купить подержанное авто.

В салоне "Дисконт Авто" сейчас представлено более 100 машин на любой вкус и по выгодным ценам.

Актуальные новинки последней недели:

Honda Fit* 2009 года;

Great Wall Hover H5* 2013 года;

Mitsubishi Lancer* 2009 года;

Lifan Cebrium* 2014 года.

"Цены забывают, честность – никогда. Широкий ассортимент и доступные цены позволяют нам сохранять лояльность и доверие клиентов", – говорят специалисты салона.









Автомобили автосалона / Фото: "Дисконт Авто"

В "Дисконт Авто" предлагают автомобили по привлекательным ценам до конца года, что дает покупателям возможность приобрести их на выгодных условиях. Специалисты салона подберут подходящий вариант, исходя из пожеланий и бюджета.

* Honda Fit ("Хонда Фит"); Great Wall Hover H5 ("Грейт Уолл Ховер Эйч5"); Mitsubishi Lancer ("Мицубиши Лансер"); Lifan Cebrium ("Лайфан Себриум").

Дисконт Авто

Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б

График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных

Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252

ООО "Сибирь-Авто"

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