Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы состоялась в Барнауле
Вместе с жителями города почтить память павших пришли Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк
09 мая 2024, 09:37, ИА Амител
Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы состоялась в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru. Это мероприятие открыло празднование Дня Победы в краевой столице.
Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и другие чиновники.
Также церемонию посетили жители краевой столицы самых разных возрастов – с цветами пришли как дети, так и ветераны.
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