Вместе с жителями города почтить память павших пришли Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк

09 мая 2024, 09:37, ИА Амител

Возложение цветов к Мемориалу Славы на 9 Мая в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы состоялась в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru. Это мероприятие открыло празднование Дня Победы в краевой столице.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и другие чиновники.

Также церемонию посетили жители краевой столицы самых разных возрастов – с цветами пришли как дети, так и ветераны.

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