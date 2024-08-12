Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась в Париже

Российские спортсмены в ней не участвовали

12 августа 2024, 07:42, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com/ru/photo/613157

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года прошла на стадионе "Стад де Франс". На ней присутствовали российские спортсмены, которые были допущены до участия Международным олимпийским комитетом (МОК), но не приехали.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. В них приняли участие 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. По решению МОК, спортсмены выступали в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. Их медали не учитываются в медальном зачёте.

Единственную награду для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призёрами в парном разряде.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.