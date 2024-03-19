ЦЕРН перестанет сотрудничать со специалистами, связанными с Россией
Их задачи на себя возьмут другие группы
19 марта 2024, 07:50, ИА Амител
Ученые за работой / Фото: pxhere.com
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с пятью сотнями специалистов из-за их связи с Россией. Об этом сообщил представитель организации Арно Марсолье.
"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе", – сказал он РИА Новости.
Документ о приостановлении сотрудничества с учеными начнет действовать с 30 ноября 2024 года.
Марсолье добавил, что Россия не занимается спонсированием ЦЕРНа.
Напомним, что именно в ЦЕРН создан Большой адронный коллайдер.
08:08:50 19-03-2024
Если бы все, така или иначе связаные с Россией(граждане, внуки, дети русских, эмигранты, состоящие в родственных связях с русскими и тд) ушли из науки за рубежом, то никого бы и не осталось...
06:03:55 20-03-2024
Гость (08:08:50 19-03-2024) Если бы все, така или иначе связаные с Россией(граждане, вну... Глупость делают , без наших специалистов они сами не справятся , какая-нибудь авария произойдёт , только коллайдер сломают зря не разобравшись . У них же уже были поломки . Наука страдает из-за их таких решений . ( Да и чего там было-то , ну столкнулись элементарные частицы , изменилась скорость вращения , потому и прекратили быть , а в другой вид частиц не превратились , рас так и не должно было быть . Не существует Базона . )
08:17:15 19-03-2024
Сами себе яму копают. так что пофиг. Мы и так знаем, какая страна великая ядерная держава, зачем нам эти....мелкие сошки европГейские. Скоро там станет холодно и голодно...
08:40:07 19-03-2024
Гость (08:17:15 19-03-2024) Сами себе яму копают. так что пофиг. Мы и так знаем, какая с... Смешной ты ботяра😂😂😂
10:31:46 19-03-2024
Это мы туда фуганули ,в своё время ,бешеные деньги на строительство ядерного коллайдера?А теперь ,в очередной раз ,умоемся?
11:06:21 19-03-2024
Афиноген (10:31:46 19-03-2024) Это мы туда фуганули ,в своё время ,бешеные деньги на строит... У России в ЦЕРНе был статус наблюдателя — это означало, что РФ не платила взносы в бюджет организации, не могла голосовать в совете ЦЕРНа, но могла участвовать в исследовательских проектах как финансами, так и оборудованием. В 2012 году российская сторона подала заявку на ассоциированное членство — этот статус давал возможность присутствия на заседаниях Совета без права решающего голоса, право участвовать в тендерах на поставку оборудования, но необходимо было платить взносы — около десяти миллионов евро в год. В марте 2018 года РФ отозвала заявку на членство.
11:19:23 19-03-2024
Гость (11:06:21 19-03-2024) У России в ЦЕРНе был статус наблюдателя — это означало, что ... То что мы отозвали заявку на членство в этой организации меня мало греет,мне интересно ,почему деньги туда немереные вбухали на строительство этого коллайдера?Надо ,наверно ,сначала думать а потом вбухивать средства.Почему мы за счёт своих средств обеспечиваем прогресс своих врагов?
11:30:38 19-03-2024
Афиноген (11:19:23 19-03-2024) То что мы отозвали заявку на членство в этой организации мен... Тебе русским языком объяснили, что мы не строили этот ЦЕРН, мы не вбухивали туда средства. Глаза разуй. Сам матчасть почитай.
11:36:53 19-03-2024
Гость (11:30:38 19-03-2024) Тебе русским языком объяснили, что мы не строили этот ЦЕРН, ... Я говорю ,не про "строительство ЦЕРН,"а про коллайдер в Швейцарии,который принадлежит этому ЦЕРН.Понятно?
11:56:47 19-03-2024
Афиноген (11:36:53 19-03-2024) Я говорю ,не про "строительство ЦЕРН,"а про коллайдер в Швей... Почему ты такой тугой? Мы не строили ЦЕРН, мы не строили коллайдер. А еще Колизей не строили и Бруклинский мост. Еще перечислить чего мы не строили?
12:15:12 19-03-2024
Гость (11:56:47 19-03-2024) Почему ты такой тугой? Мы не строили ЦЕРН, мы не строили кол... БАК построен Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) на границе Швейцарии и Франции. Его постройка обошлась примерно в шесть миллиардов долларов. Россия не являлась членом ЦЕРНа (с 1999 года у нашей страны был статус наблюдателя), а следовательно и не несла бремя финансирования строительства. Участие принимали в качестве технических специалистов и поставщиков части оборудования. Россия даже заработала на этой стройке: "Этот проект сильно поднял многие наши промышленные предприятия, потому что кроме институтов 30 предприятий участвовало. В общей сложности на 120 миллионов долларов заказов поступило в Россию из ЦЕРНа в процессе сооружения детекторов и ускорителя", - отметил учёный Саврин.
12:59:25 19-03-2024
Гость (12:15:12 19-03-2024) БАК построен Европейской организацией ядерных исследований (... Помогли техническими специалистами ,привлекли научный интеллект,выполнили часть сооружений в надежде ,что и мы будем участвовать в исследованиях ,а нас попросту попросили?Это ,что ли достижение?На чей прогресс сработали?На свой ,что ли?И ещё рассуждаете о каком то экономическом эффекте.Это что за подход такой ?Не умеем стратегически подходить к вопросу ?Или это афера такая?
11:32:34 19-03-2024
Ну те учёные нашли чего искали?Частичку ту?Или до сих пор ищут?Как успехи? В какой стадии развития,в смысле поиска.
11:42:39 19-03-2024
Гость (11:32:34 19-03-2024) Ну те учёные нашли чего искали?Частичку ту?Или до сих пор ищ... Не нашли,но думают что она существует...Иже еси на небеси.
11:37:53 19-03-2024
Благодаря коллайдеру учёные доказали, что существует частица,отвечающая за массу других частиц.Раньше они об этом только догадывались.Но сейчас коллайдер остановлен в целях экономии электричества.Счётчик много мотает.
14:21:00 19-03-2024
этот колайдер - распил бюджета только и всего