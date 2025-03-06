Changan CS75 Plus в новом дизайне представили в Барнауле

Официальный дилер марки "Тисс Авто" провел презентацию модели с тест-драйвом и развлекательной программой

06 марта 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrjQyN

Презентация Changan CS75 Plus / Фото здесь и далее: Евгений Петров и Александр Харитонов

23 февраля в "Тисс Авто" прошла презентация обновленного Changan CS75 Plus*. Брутальный, эффектный, стильный – он восхитил присутствующих своей харизмой. Гости лично познакомились с автомобилем, получили консультации от экспертов и даже прокатились на новинке.

Посетители приняли участие в розыгрыше более 30 подарков от "Тисс Авто" и партнеров, включая сертификат на 100 000 рублей для покупки Changan CS75 Plus. Для знатоков марки Changan организаторы провели викторину. Музыкальную часть вечера дополнило выступление коллектива "Инфинити", а дети поиграли с ростовой куклой и покрасовались ярким аквагримом.

Презентация Changan CS75 Plus / Фото: Евгений Петров и Александр Харитонов

Кульминационной частью программы стала детальная презентация Changan CS75 Plus. Гостям рассказали о технических характеристиках модели, ее возможностях и ключевых особенностях. Последних немало: новый CS75 Plus получил обновленный дизайн, эргономичный салон и современные технологии, которые делают его удобным и безопасным.

Динамику, плавность хода и удобство управления все желающие оценили во время тест-драйва. Профессиональные консультанты сопровождали каждого водителя, рассказывая о преимуществах режимов вождения и особенностях функционирования двигателя. Многие гости отметили четкость работы восьмиступенчатой автоматической коробки передач и эффективность системы помощи при парковке.

Автомобиль привлекает внимание современным дизайном и подходит для тех, кто ценит динамику и яркость в каждой детали. Благодаря продуманной эргономике и надежным техническим решениям модель подходит для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Группа компаний "Тисс Авто" (официальный дилер Changan в Алтайском крае)

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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*Changan CS75 Plus ("Чанган СиЭс75 Плюс")

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