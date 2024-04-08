Час в холодной воде. Лодка с детьми перевернулась в Самарской области

По словам жительницы местного села, подростков спасли жилеты

08 апреля 2024, 18:57, ИА Амител

Под водой / Фото: unsplash.com

Лодка с детьми перевернулась в Самарской области. Как сообщает телеканал "360", инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе при перевозке жителей села Полудни.

Спасатели организовали переброску жителей на другую сторону реки 7 апреля. По словам одной из пострадавших, на лодке было двое детей, в том числе ее дочь-подросток. Лодка в какой-то момент наткнулась на дерево и перевернулась, а люди оказались в воде. Спасти их удалось лишь через час.

"На детях были жилеты. Местные жители с другими спасателями принесли надувную лодку, и на ней их переправляли по одному. Спасибо огромное всем, особенно тому, кто надел жилеты на детей", – заявила женщина. Собеседница телеканала уточнила, что никто не пострадал. Несмотря на подтопление, организованная эвакуация началась лишь на следующий день, добавила она.