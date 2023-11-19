Часть Барнаула и несколько населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра
Скорость порывов местами может достигать 33 метров в секунду
19 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Из-за штормового ветра несколько населенных пунктов обесточены в Алтайском крае. Также без света осталась часть Барнаула.
Как сообщают "Вести Алтай", частично света нет в селе Троицкое, в Михайловском районе, в селе Романово Романовского района, а также в посёлках Спутник, Авиатор и Власиха. Также пострадали электросети в Барнауле.
По данным МЧС, порывы ветра местами могут достигать 33 метров в секунду. При сильном ветре возможны обрывы линий электропередачи, аварии на трансформаторах и прочие происшествия.
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09:08:26 19-11-2023
Алтайка - отключался, через пару часов дали
09:39:11 19-11-2023
А почему не было штормового предупреждения ?!
12:40:01 19-11-2023
Романово как всегда впереди планеты всей. Хуже наших электросетей нет. Вопрос: доколе народ страдать будет?
13:18:40 19-11-2023
На что такие бедствия обходили нас стороной, но в этот раз и нам досталось все дрожало и стогло, светы не было семь часов. А как там, на войне?
13:19:00 19-11-2023
А в Романовском районе и в тихую погоду через день нет электричества, а в непогоду и говорить не приходится;-(