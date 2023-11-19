Часть Барнаула и несколько населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра

Скорость порывов местами может достигать 33 метров в секунду

19 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Из-за штормового ветра несколько населенных пунктов обесточены в Алтайском крае. Также без света осталась часть Барнаула.

Как сообщают "Вести Алтай", частично света нет в селе Троицкое, в Михайловском районе, в селе Романово Романовского района, а также в посёлках Спутник, Авиатор и Власиха. Также пострадали электросети в Барнауле.

По данным МЧС, порывы ветра местами могут достигать 33 метров в секунду. При сильном ветре возможны обрывы линий электропередачи, аварии на трансформаторах и прочие происшествия.