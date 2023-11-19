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Часть Барнаула и несколько населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра

Скорость порывов местами может достигать 33 метров в секунду

19 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Из-за штормового ветра несколько населенных пунктов обесточены в Алтайском крае. Также без света осталась часть Барнаула.

Как сообщают "Вести Алтай", частично света нет в селе Троицкое, в Михайловском районе, в селе Романово Романовского района, а также в посёлках Спутник, Авиатор и Власиха. Также пострадали электросети в Барнауле.

По данным МЧС, порывы ветра местами могут достигать 33 метров в секунду. При сильном ветре возможны обрывы линий электропередачи, аварии на трансформаторах и прочие происшествия.

Алтайский край Погода
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Комментарии 5

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Гость

09:08:26 19-11-2023

Алтайка - отключался, через пару часов дали

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Гость

09:39:11 19-11-2023

А почему не было штормового предупреждения ?!

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Ivan

12:40:01 19-11-2023

Романово как всегда впереди планеты всей. Хуже наших электросетей нет. Вопрос: доколе народ страдать будет?

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Гость

13:18:40 19-11-2023

На что такие бедствия обходили нас стороной, но в этот раз и нам досталось все дрожало и стогло, светы не было семь часов. А как там, на войне?

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Вольдемар

13:19:00 19-11-2023

А в Романовском районе и в тихую погоду через день нет электричества, а в непогоду и говорить не приходится;-(

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