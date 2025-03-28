Часть барнаульцев на несколько часов останется без холодной воды

Под отключение попадают жилые дома, бойлерная, аптека, магазины и пожарный гидрант

28 марта 2025, 08:35, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

28 марта на четырех улицах Барнаула не будет холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Такие меры связаны с плановыми работами: специалисты заменят задвижки по ул. Попова, 190.

С 09:30 до 19:00 водоснабжение ограничат по следующим адресам:

ул. Попова, 184, 186, 188, 192, 194;

Павловский тракт, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 279;

ул. Взлетная, 30а.

Помимо этого, холодной воды не будет в нескольких учреждениях:

ул. Попова, 190 (бойлерная), 184а (магазин), 188а (магазин), 188в (магазин);

Павловский тракт, 277а (аптека).

Также под отключение попадает пожарный гидрант по ул. Сиреневой, 11.