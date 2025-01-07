Часть барнаульцев осталась без холодной воды из-за аварии

Порыв произошел в переулке Ядринцева

07 января 2025, 12:30, ИА Амител

Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167

У части жителей Барнаула в переулке Ядринцева временно отключили холодную воду из-за порыва водопровода. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу пер. Ядринцева, 95. На время ремонта холодной воды нет по следующим адресам:

– ул. Челюскинцев, 76, 76а (к этим домам будет организован подвоз воды, к остальным – по заявкам);

– ул. Песчаная, 182-202, 187-199;

– пер. Революционный, 83-87а;

– пер. Магистральный, 3-17;

– пер. Сейфуллинский, 26-30.

Ориентировочно дать воду жителям этих домов в "Росводоканале" обещают в 19:30.