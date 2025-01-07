Часть барнаульцев осталась без холодной воды из-за аварии
Порыв произошел в переулке Ядринцева
07 января 2025, 12:30, ИА Амител
Стакан воды / Фото: pxhere.com/ru/photo/930167
У части жителей Барнаула в переулке Ядринцева временно отключили холодную воду из-за порыва водопровода. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу пер. Ядринцева, 95. На время ремонта холодной воды нет по следующим адресам:
– ул. Челюскинцев, 76, 76а (к этим домам будет организован подвоз воды, к остальным – по заявкам);
– ул. Песчаная, 182-202, 187-199;
– пер. Революционный, 83-87а;
– пер. Магистральный, 3-17;
– пер. Сейфуллинский, 26-30.
Ориентировочно дать воду жителям этих домов в "Росводоканале" обещают в 19:30.
13:16:40 07-01-2025
Как всегда без этого никак нельзя !!!С праздником вас !У нас то воды то света нет! 21 век!!!
14:22:24 07-01-2025
Одни аварии.. стабильность...
15:21:00 07-01-2025
Теперь на Ядринцева не только освещения нет, но и воды. Сочувствую.
17:22:16 07-01-2025
Девиз водомутов - ни дня без аварий.