Часть домов в Барнауле осталась без воды из-за аварии
Починить поврежденный участок планируют к 21:00
26 мая 2024, 10:32, ИА Амител
Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/946633
Из-за аварии по адресу переулок Горный, 19, в Барнауле без холодной воды остались несколько домов. Об этом сообщает "Росводоканал".
Подача ресурса ограничена в следующих домах:
– ул. Димитрова, 1-34;
– ул. Крупской, 1-36;
– ул. Шевченко, 1-34;
– пер. Горный, 1-32;
– пер. 5-й Промышленный.
Специалисты планируют разобраться с проблемой к 21:00.
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