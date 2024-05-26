Часть домов в Барнауле осталась без воды из-за аварии

Починить поврежденный участок планируют к 21:00

26 мая 2024, 10:32, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/946633

Из-за аварии по адресу переулок Горный, 19, в Барнауле без холодной воды остались несколько домов. Об этом сообщает "Росводоканал".

Подача ресурса ограничена в следующих домах:

– ул. Димитрова, 1-34;

– ул. Крупской, 1-36;

– ул. Шевченко, 1-34;

– пер. Горный, 1-32;

– пер. 5-й Промышленный.

Специалисты планируют разобраться с проблемой к 21:00.