Часть домов в Барнауле осталась без воды из-за коммунальной аварии
Ориентировочно повреждение устранят к 20:30
14 апреля 2024, 10:04, ИА Амител
Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/946633
Повреждение трубопровода на улице Шукшина, 11, чинят в Барнауле. Об этом рассказали в "Росводоканале".
Из-за аварии без холодной воды остались дома по адресам:
– улица Шукшина, 2а, 2-24, 10, 14, 16;
– улица Георгия Исакова, 270;
– улица Юрина, 305, 305а, 307, 307а;
– улица Солнечная Поляна, 3-21, 6, 20, 19, 17, 11.
Предположительно, устранить последствия аварии смогут к 20:30. Телефон справочной службы: 500-101.
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