Часть домов в Барнауле осталась без воды из-за коммунальной аварии

Ориентировочно повреждение устранят к 20:30

14 апреля 2024, 10:04, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com/ru/photo/946633

Повреждение трубопровода на улице Шукшина, 11, чинят в Барнауле. Об этом рассказали в "Росводоканале".

Из-за аварии без холодной воды остались дома по адресам:

– улица Шукшина, 2а, 2-24, 10, 14, 16;

– улица Георгия Исакова, 270;

– улица Юрина, 305, 305а, 307, 307а;

– улица Солнечная Поляна, 3-21, 6, 20, 19, 17, 11.

Предположительно, устранить последствия аварии смогут к 20:30. Телефон справочной службы: 500-101.