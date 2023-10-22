Часть кровли сорвало порывом ветра с многоэтажного дома в Барнауле
Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями
22 октября 2023, 12:29, ИА Амител
В Барнауле из-за сильного ветра унесло крышу с дома на улице Чеглецова, 9а. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями.
"В течение летнего периода жители неоднократно связывались с управляющей компанией и руководителем строительной фирмы. Показывали, что ремонт крыши идет с нарушениями норм, ничего не крепится, строители часто поднимаются на крышу с алкоголем", – сказала горожанка.
Она подчеркнула, что жильцы обращались в полицию, однако правоохранители якобы не нашли состава преступления в ситуации.
12:38:52 22-10-2023
Проводится без нарушения?
13:46:09 22-10-2023
Это делается везде так. По Маяковского 27 где вздумали там заштукатурили стены,а где надо оставили дыры
09:39:51 23-10-2023
Да и благоустройство дворов также делают не руками.