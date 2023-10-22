Часть кровли сорвало порывом ветра с многоэтажного дома в Барнауле

Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями

22 октября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: t.me/chb_brn

В Барнауле из-за сильного ветра унесло крышу с дома на улице Чеглецова, 9а. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями.

"В течение летнего периода жители неоднократно связывались с управляющей компанией и руководителем строительной фирмы. Показывали, что ремонт крыши идет с нарушениями норм, ничего не крепится, строители часто поднимаются на крышу с алкоголем", – сказала горожанка.

Она подчеркнула, что жильцы обращались в полицию, однако правоохранители якобы не нашли состава преступления в ситуации.