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Часть кровли сорвало порывом ветра с многоэтажного дома в Барнауле

Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями

22 октября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: t.me/chb_brn
Фото: t.me/chb_brn

В Барнауле из-за сильного ветра унесло крышу с дома на улице Чеглецова, 9а. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

Сейчас в доме идет ремонт. При этом местные жители утверждают, что ведется он с нарушениями.

"В течение летнего периода жители неоднократно связывались с управляющей компанией и руководителем строительной фирмы. Показывали, что ремонт крыши идет с нарушениями норм, ничего не крепится, строители часто поднимаются на крышу с алкоголем", – сказала горожанка.

Она подчеркнула, что жильцы обращались в полицию, однако правоохранители якобы не нашли состава преступления в ситуации.

Барнаул

Комментарии 3

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А что вооще

12:38:52 22-10-2023

Проводится без нарушения?

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Снежная королева

13:46:09 22-10-2023

Это делается везде так. По Маяковского 27 где вздумали там заштукатурили стены,а где надо оставили дыры

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Гость

09:39:51 23-10-2023

Да и благоустройство дворов также делают не руками.

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