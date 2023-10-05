Часть улицы Взлетной в Барнауле перекроют почти на три дня

В это время там проведут ремонт теплосети

05 октября 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Участок дороги временно перекроют на улице Взлетной в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Движение по всей ширине дороги в районе дома № 24 будет перекрыто с 21:00 6 октября по 06:00 9 октября. Это связано с ремонтными работами на тепловой сети.

Ограничения приведут к изменению движения трех маршрутов общественного транспорта:

№ 10 будет ехать следующим образом: Попова – Балтийская – Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – Сергея Ускова – Взлетная – Сиреневая – Балтийская – Попова, далее по маршруту;

маршрут № 47 в прямом направлении направят через улицу Балтийскую, после – на Сиреневую, затем – на Взлетную и далее по маршруту; в обратном направлении: улица Взлетная – Сиреневая – Балтийская, далее по маршруту;

маршрут № 76 в прямом направлении: улица Попова – Балтийская – Сиреневая – Взлетная, далее по маршруту; в обратном направлении также через улицу Сиреневую.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде улицы Взлетной и выбирать маршруты для объезда.