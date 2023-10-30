Часть жителей Барнаула остались без воды из-за аварии

Устранить ее планируют до 14 часов 31 октября

30 октября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Коммунальная авария произошла в Барнауле по адресу пер. Короткий, 5. Об этом рассказали представители водоканала.

Подачу воды ограничили по следующим адресам: пер. Горный, 1-31, 2-32, ул. Шевченко, 1-47, 2-34, ул. Крупской, 1-56, пер. 5-й Промышленный, 2, 4, 1-5, ул. Димитрова, 1-33а, 2-36, пер. Короткий, 2-12а, 5-11, ул. Промышленная, 143-147. По запросу для горожан организуют подвоз ресурса.

Завершить восстановление планируют до 14 часов 31 октября.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по номеру телефона 500-101.