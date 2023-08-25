Части потребителей в Барнауле вернули горячую воду

При этом в одном из контуров горячей воды нет до сих пор

25 августа 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Энергетики начали возвращать горячую воду в дома барнаульцев. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Ресурс подали потребителям, которые получают его по магистралям М-32, М-33, М-34. На интерактивной карте, представленной ниже М-34 обозначена на карте зеленым цветом, М-33 – оранжевым цветом, М-32 – синим цветом.

Если в указанных домах подача горячей воды не возобновлена, нужно обратиться в управляющую компанию.

При этом в одном из контуров горячей воды нет до сих пор. Пока ресурс не подали потребителям магистрали М-31.