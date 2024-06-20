Частичка себя во спасение. АГМУ принял участие во Всероссийской донорской акции

Кровь сдали почти 200 человек

20 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Донорство. Ирина Шереметьева / Фото: пресс-служба АГМУ

В пятницу, 14 июня, в Барнауле прошла акция, организованная в честь Всемирного дня донора. В мероприятии приняли участие студенты Алтайского государственного медицинского университета и Барнаульского юридического института, а также сотрудники АО "АПЗ "Ротор"" и Министерства здравоохранения региона. Среди них были и заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, министр регионального здравоохранения Дмитрий Попов и ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

"Мы традиционно каждый год вместе с коллегами присоединяемся к этой акции", – сказал Дмитрий Попов.Министр считает, что, несмотря на успехи в развитии медицины, альтернатив донорской крови нет – ни один существующий искусственный препарат пока не может ее заменить. Поэтому он благодарит всех доноров Алтайского края.

Основная задача акции – вовлечь молодых и здоровых людей в добровольное безвозмездное донорство по всей стране. Мероприятие приурочено к двадцатой годовщине Всемирного дня донора.

Ирина Шереметьева подчеркнула, что донорство имеет огромное значение для АГМУ. Студенты-волонтеры регулярно сдают кровь и участвуют в акциях, призывая людей становиться донорами.

"Каждый раз после сдачи крови задумываюсь над тем, что быть донором – это значит отдавать частичку себя во имя будущего и знать, что в роковой час твоя кровь спасет совершенно незнакомого человека. Его имя ты никогда не узнаешь, но он до конца своей жизни будет ежечасно благодарить тебя", – поделилась мыслями ректор АГМУ.

В Алтайском крае насчитывают почти 26 тысяч доноров, из которых 14 тысяч удостоены звания "Почетный донор России". В 2023 году в регионе заготовили 32 428,39 литра крови.

Донорство / Фото: пресс-служба АГМУ

Студенты АГМУ помогают людям еще до выпуска из университета. В феврале они в составе медицинских отрядов отправились в села региона для проведения диспансеризации. Там будущие медики осматривали местных жителей и помогали среднему медицинскому персоналу с оформлением документов и выполнением различных процедур.

Помимо этого, ребята регулярно участвуют в благотворительных акциях и выступают за здоровый образ жизни. В марте в Барнауле состоялся спортивный фестиваль среди студентов медицинских университетов Сибири. Там молодые медики соревновались в девяти дисциплинах.