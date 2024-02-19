Частную школу с углубленным изучением IT и английского языка открыли в Барнауле

Сейчас там ведут набор детей на следующий учебный год

19 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JybcF

TOP IT SCHOOL / Фото предоставлено компанией

У школьников 1-9 классов Барнаула появилась отличная возможность углубленно изучить английский язык и современные информационный технологии. В столице Алтайского края открылась частная школа TOP IT SCHOOL ("Топ Ит Скул"). И там уже стартовал набор на 2024/2025 учебный год.

Что это за школа?

Школа входит в крупную сеть федеральных образовательных центров "Академии ТОП", включающую филиалы допобразования, филиалы IT-колледжа и университета, а также языковую академию. Филиалы TOP IT SCHOOL работают в 50 городах России. И дают полноценную программу в рамках ФГОС с акцентом на язык и IT (Айти).

TOP IT SCHOOL / Фото предоставлено компанией

Чему здесь учат?

В Барнауле доступны два направления обучения:

начальная школа, куда принимают учащихся с 1-го по 4-й класс;

средняя школа с 5-го по 9-й класс;

Программа современная и продвинутая, ученик получит все необходимые знания и подготовится к экзаменам. А также подготовят учащихся к поступлению на востребованные IT-специальности. В программе обучения программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр.

Что же касается углубленного обучения английскому языку, то занятия начинаются уже с первого класса. Дети не будут ограничены учебниками и преподавателем, в школе есть свой разговорный клуб, театр и телемост со ребятами из разных стран.

Но учат здесь не только школьным предметам. TOP IT SCHOOL разработал программу для психологического формирования детей, она включает занятия по ораторскому мастерству, критическому мышлению, навыкам коммуникации и так далее. Школа заинтересована в том, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка.

TOP IT SCHOOL / Фото предоставлено компанией

Как проходит обучение?

Программа насыщенная, но будет достаточно перерывов на сбалансированный обед и отдых. В одном классе не более 16 учеников. У каждого есть свое рабочее место в компьютерной лаборатории, а вместо учебников будут планшеты. Школа оснащена фото- и видеолабораторией, VR-очками и другой современной техникой.

Что важно, всю домашнюю работу ученики выполняют прямо в школе под контролем педагогов. Так что у ребенка будет время на секции, развлечения и общение с семьей.

Интересно? Так приходите 24 февраля 2024 года в школу. В 11 часов здесь стартует день открытых дверей. Вы узнаете, что может дать ребенку современная школа. Запись по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте. Количество мест на 2024/2025-й ограничено.

Компьютерная Академия ТОП:

Барнаул, ул. Кирова, 51а;

+(3852) 72-14-10;

brn.top-academy.ru

Возрастное ограничение 6+

АНО ДПО Академия "Топ" Обособленное подразделение

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