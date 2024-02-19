Частную школу с углубленным изучением IT и английского языка открыли в Барнауле
Сейчас там ведут набор детей на следующий учебный год
19 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JybcF
У школьников 1-9 классов Барнаула появилась отличная возможность углубленно изучить английский язык и современные информационный технологии. В столице Алтайского края открылась частная школа TOP IT SCHOOL ("Топ Ит Скул"). И там уже стартовал набор на 2024/2025 учебный год.
Что это за школа?
Школа входит в крупную сеть федеральных образовательных центров "Академии ТОП", включающую филиалы допобразования, филиалы IT-колледжа и университета, а также языковую академию. Филиалы TOP IT SCHOOL работают в 50 городах России. И дают полноценную программу в рамках ФГОС с акцентом на язык и IT (Айти).
Чему здесь учат?
В Барнауле доступны два направления обучения:
- начальная школа, куда принимают учащихся с 1-го по 4-й класс;
- средняя школа с 5-го по 9-й класс;
Программа современная и продвинутая, ученик получит все необходимые знания и подготовится к экзаменам. А также подготовят учащихся к поступлению на востребованные IT-специальности. В программе обучения программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр.
Что же касается углубленного обучения английскому языку, то занятия начинаются уже с первого класса. Дети не будут ограничены учебниками и преподавателем, в школе есть свой разговорный клуб, театр и телемост со ребятами из разных стран.
Но учат здесь не только школьным предметам. TOP IT SCHOOL разработал программу для психологического формирования детей, она включает занятия по ораторскому мастерству, критическому мышлению, навыкам коммуникации и так далее. Школа заинтересована в том, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка.
Как проходит обучение?
Программа насыщенная, но будет достаточно перерывов на сбалансированный обед и отдых. В одном классе не более 16 учеников. У каждого есть свое рабочее место в компьютерной лаборатории, а вместо учебников будут планшеты. Школа оснащена фото- и видеолабораторией, VR-очками и другой современной техникой.
Что важно, всю домашнюю работу ученики выполняют прямо в школе под контролем педагогов. Так что у ребенка будет время на секции, развлечения и общение с семьей.
Интересно? Так приходите 24 февраля 2024 года в школу. В 11 часов здесь стартует день открытых дверей. Вы узнаете, что может дать ребенку современная школа. Запись по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте. Количество мест на 2024/2025-й ограничено.
Компьютерная Академия ТОП:
Барнаул, ул. Кирова, 51а;
+(3852) 72-14-10;
brn.top-academy.ru
Возрастное ограничение 6+
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09:53:07 19-02-2024
Обучение в этой школе до 9 класса. Видимо в 10 класс нужно будет идти в обычную школу, где школьник узнает, что он тупой.
12:15:48 19-02-2024
Петросян (09:53:07 19-02-2024) Обучение в этой школе до 9 класса. Видимо в 10 класс нужно б... Спецшколы для УО и раньше были. Ничего нового.
10:10:59 19-02-2024
Скока-скока?
12:14:51 19-02-2024
В частных школах уровень образования весьма условный.
13:14:40 19-02-2024
Гость (12:14:51 19-02-2024) В частных школах уровень образования весьма условный. ... Просто бизнес)
19:44:52 19-02-2024
Гость (13:14:40 19-02-2024) Просто бизнес)... Таки да!
23:28:26 19-02-2024
Тогда бы и учили детей до 11 класса ,а потом куда податься ему после 9 классов ,как сдавать ЭГЭ ,и вообще каков будет уровень знаний ?Все это весьма сомнительно