Частный дом лишился крыши из-за пожара в Рубцовске
Причина возгорания устанавливается
14 апреля 2024, 16:25, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сильный пожар потушили в частном доме в Рубцовске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным спасателей, площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. В тушении было задействовано звено газодымозащитной службы, 21 человек личного состава, 5 пожарных автоцистерн.
Распространения огня на соседние строения удалось избежать.
Причина возгорания уточняется.
Комментарии 0