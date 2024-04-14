Частный дом лишился крыши из-за пожара в Рубцовске

Причина возгорания устанавливается

14 апреля 2024, 16:25, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сильный пожар потушили в частном доме в Рубцовске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным спасателей, площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. В тушении было задействовано звено газодымозащитной службы, 21 человек личного состава, 5 пожарных автоцистерн.

Распространения огня на соседние строения удалось избежать.

Причина возгорания уточняется.