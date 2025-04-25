Частный дом сгорел из-за печи в алтайском селе

За сутки в крае потушили 72 пожара

25 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае сгорел частный дом в селе Саввушка Змеиногорского района, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился днем 24 апреля. Жилище полыхало открытым огнем, а тушение осложнял сильный ветер.

"В результате пожара повреждены кровля, стена, потолочные перекрытия в доме. Эвакуировано три газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади около 45 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Работали на месте восемь специалистов на трех единицах техники.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – уточнили в МЧС.

Всего за 24 апреля в крае потушили 72 пожара, 15 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали восемь возгораний.