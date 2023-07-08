Частный дом загорелся в центре Барнаула

На месте работают пожарные

08 июля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В центре Барнауле вечером 8 июля загорелся деревянный частный дом.

В телеграм-канале "В курсе 22" сообщают, что происшествие случилось по улице Пролетарской, 101. На месте работают пожарные.

Пламя при этом видно даже с существенного расстояния, свидетельствуют фото очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул". Фото: "Инцидент Барнаул"

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.