Частный дом загорелся в центре Барнаула
На месте работают пожарные
08 июля 2023, 23:15, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В центре Барнауле вечером 8 июля загорелся деревянный частный дом.
В телеграм-канале "В курсе 22" сообщают, что происшествие случилось по улице Пролетарской, 101. На месте работают пожарные.
Пламя при этом видно даже с существенного расстояния, свидетельствуют фото очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул".
Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
07:43:06 09-07-2023
Частенько там горят дома, а потом жк строят.