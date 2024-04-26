Частный дом загорелся во Власихе

На месте работает шесть пожарных машин

26 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Фото с места пожара / Инцидент Барнаул

Серьезный пожар произошел во Власихе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горит частный дом по улице Пролетарской. На месте работают шесть пожарных машин и 22 человека личного состава МЧС.

Возгорание локализовали на площади 110 квадратных метров. Огонь не перекинулся на соседние строения.

В результате происшествия никто не пострадал. Погибших нет.