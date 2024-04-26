Частный дом загорелся во Власихе
На месте работает шесть пожарных машин
26 апреля 2024, 14:50, ИА Амител
Фото с места пожара / Инцидент Барнаул
Серьезный пожар произошел во Власихе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Горит частный дом по улице Пролетарской. На месте работают шесть пожарных машин и 22 человека личного состава МЧС.
Возгорание локализовали на площади 110 квадратных метров. Огонь не перекинулся на соседние строения.
В результате происшествия никто не пострадал. Погибших нет.
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