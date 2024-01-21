Частный самолет с россиянами на борту разбился над Афганистаном

Предварительно, на борту находились шесть человек

21 января 2024, 15:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Частный самолет разбился над Афганистаном. Об этом сообщает Shot.

Борт, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, пропал с радаров вечером 20 января. Перед этим пилот сообщал о технических проблемах.

На борту находилось шесть человек: два пассажира и четыре члена экипажа. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский.

На место крушения отправили группу для расследования. Подробности случившегося уточняются.