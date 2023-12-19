Чебурашка в космосе и на Алтае: компания "Бочкари" выпустит новый лимонад

Уже в декабре можно будет попробовать сразу два ярких вкуса

19 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K1gJM

Новый лимонад "Чебурашка" / Фото: компания "Бочкари"

Сложно найти человека, который бы не знал Чебурашку – доброго и очень милого героя советских мультфильмов. Наивный ушастый персонаж был любим многими поколениями, с ним продолжают играть и современные ребятишки. Чтобы напомнить взрослым и пока еще юным потребителям о самых добрых, искренних чувствах и поднять настроение, алтайский производитель "Бочкари", известный своими качественными напитками, выпускает новый продукт. Уже в декабре 2023 года на Алтае появится свой "Чебурашка" – это будет новый лимонад.

Апельсины, апельсины, много апельсинов!

Мультяшный герой не теряет популярности. Более того – она только растет благодаря одноименному российскому фильму, вышедшему на экраны в 2022 году, который буквально за девять дней проката стал лидером по сборам среди отечественных кинолент.

Кстати, для его съемок потребовалось целых шесть тонн апельсинов! Но это того стоило, ведь фильм стал настоящим хитом, а продажи игрушечных Чебурашек после его выхода увеличились в 2,3 раза.

Апельсиновым будет и вкус нового лимонада от "Бочкарей", оно и понятно, ведь именно эти цитрусовые были главной едой ушастика. Второй вариант напитка будет клубничный, который наверняка понравится любителям этой ароматной ягоды.

А, как рассказали по секрету amic.ru, у "Чебурашки" в скором времени появится и третий вкус, который пока находится в разработке.

Красиво, надежно, экологично

Стеклянные бутылки с лимонадом и яркими этикетками, на которых изобразят любимого героя, станут отличным подарком и для детей, и для взрослых, а также украсят праздничный новогодний стол.

Стеклянную упаковку выбрали неслучайно. Именно она позволит сохранить стабильный вкус продукта на протяжении всего срока годности. А еще­ – она одна из самых экологичных.

Кстати, чтобы Чебурашка появился на этикетках бочкаревской продукции, компания заключила лицензионное соглашение с компанией Yellow, Black and White*.

Лимонад "Чебурашка" / Фото: компания "Бочкари"

"Чебурашке" можно доверять

Лимонаду от компании "Бочкари" можно доверять и покупать для детей, ведь его изготавливают исключительно из натуральных ингредиентов: сахарного сиропа, только естественных ароматизаторов и сока, без использования сахарозаменителей.

Чебурашке доверяли и ранее: герой несколько раз был талисманом сборной России на Олимпийских играх и даже летал в космос. Да-да, в 2016 году в честь 80-летия студии "Союзмультфильм" плюшевого зверька отправили на МКС. Там игрушке предстояло посмотреть мультики вместе с космонавтами, выйти в открытый космос и запустить вымпел киностудии.

Производить лимонады будет компания "Бочкари" на Алтае, а также компания "Бочкари-Раменское" в Подмосковье. А продавать новую продукцию планируют не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.

Иллюстрация компании "Бочкари"

* Yellow, Black and White ("Еллоу, Блэк энд Уайт").

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"​

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