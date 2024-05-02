"Человек дождя". Что за акцию для детей с аутизмом запустили "Авито" и фонд Водяновой

Помочь детям с ограничениями здоровья может каждый

02 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Дождевики проекта "Человек дождя" / Фото предоставлено "Авито"

Около 1% российских детей имеют расстройство аутистического спектра. Это данные Минздрава на 2013 год. И с годами показатели только растут. В России таким детям и их родителям помогает в числе прочих фонд "Обнаженные сердца", созданный моделью Натальей Водяновой. А фонду теперь помогает "Авито". Совместно они запустили проект "Человек дождя". 22 апреля в Москве состоялся благотворительный вечер, давший старт продаж дождевиков на "Авито". Все вырученные деньги пойдут фонду. Проект поддержали актеры, блогеры и медийные лица. Гостем вечера стала и журналист amic.ru Саша Черданцева.

Что за проект "Человек дождя"?

Суть проекта "Человек дождя" в продаже серии дождевиков с рисунками подопечных фонда на "Авито". Все вырученные средства пойдут в фонд "Обнаженные сердца", который помогает семьям, воспитывающим детей с диагнозом "аутизм" и некоторыми другими нарушениями развития.

"Проект "Человек дождя" – как в одноименном фильме: о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет к принятию и даже любви. И способствует внутренней трансформации главного героя, который становится лучшим человеком, чем был до этого. Для нас ровно в этом заключается смысл и нашего совместного проекта с фондом "Обнаженные сердца", – пояснил управляющий партнер "Авито" Сергей Пивень.

По его словам, "Авито" давно стал народным брендом, поэтому здесь чувствуют сильную эмоциональную связь со своими пользователями. И именно поэтому решили поддержать "Обнаженные сердца".

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с расстройством аутистического спектра (РАС), обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И, в конце концов, сделает всех нас немного лучше", – подчеркнул Сергей Пивень.

Благотворительный вечер проекта "Человек дождя" / Фото предоставлено "Авито"

О том, как важно привлекать внимание к этой особенности здоровья у детей, рассказала и президент фонда "Обнаженные сердца" Ася Залогина.

"Неслучайно презентация коллекции проходит в апреле, ведь это всемирный месяц информирования об аутизме – самой распространенной особенности развития. Акция "Человек дождя" не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нем, рассказать обществу об аутичных людях", – отметила Ася Залогина.

Она добавила, что сотрудничество с "Авито" – отличная возможность рассказать большому количеству людей, какие есть дети с особенностями развития и как с ними можно классно общаться и дружить.

"Это окно в мир для осуществления миссии в становлении инклюзивного общества, открытого для людей с особенностями развития", – подчеркнула руководитель фонда.

Как можно стать участником проекта?

Купить дождевик может любой желающий. Есть три цвета взрослого размера (желтый, синий и черный) и три детских (зеленый, красный и голубой). Дизайн для коллекции дождевиков создан на основе рисунков детей – подопечных фонда. А некоторые кастомизировали известные люди, поддержавшие проект. И при этом в комплекте есть маркеры для создания других рисунков или надписей.

Одной из первых дождевик вместе с дочерью Невой Портман разрисовала создатель фонда Наталья Водянова (у нее был черного цвета). По итогам благотворительного аукциона дождевик продали за 25 тысяч рублей.

Российский писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин раскрасил синий дождевик, и его тоже можно купить. Актеры из "Слова пацана" Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш) кастомизировали синий и черный дождевики соответственно.

Дождевики проекта "Человек дождя" / Фото предоставлено "Авито"

Кто еще поддержал проект?

На благотворительный вечер в поддержку акции пришли звездные гости. В их числе телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналист и ведущая Лаура Джугелия, журналист и медиаменеджер Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, дизайнер Алина Рюмшина. Каждый из них оказал поддержку не только самому мероприятию, но и всему проекту, рассказав о нем в своих социальных сетях. Как отметила ведущая МУЗ ТВ, певица Анжелика Пушнова: важна любая помощь – даже репост.

"Нужно больше публичности для людей с проблемами. Об этом должны знать все, даже те, у кого нет такой проблемы. Чем больше об этом говорим, тем лучше", – уверена и Аврора.

Ксения Суркова (известная ролью Анны в сериале "Ольга") добавляет: чем больше общество будет понимать людей с особенностями, тем лучше будет и само общество:

"Мы видим только то, что впереди, но мир многообразен на все 360 градусов. И такие проекты – та прививка добра, которая всем нам нужна".

Против замалчивания проблемы и телеведущая Алла Михеева. Кстати, сама она собирается купить дождевик Александра Цыпкина. И призывает к этому других.

"Дождевик должен быть у каждого человека, особенно такой модный и стильный", – сказала журналистам Михеева.

Запланировала покупку и актриса Вера Вольт (одна из последних ее ролей – в фильме "Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе").

"Все это в один момент изменит отношение общества к этим деткам, люди не будут этого бояться, это точно такие же дети, которым просто надо больше внимания", – выразила уверенность девушка.

Благотворительный вечер проекта "Человек дождя" / Фото предоставлено "Авито"

Проект поддержал постоянный партнер "Авито" – поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". И не случайно, ведь искать детей с РАС приходится как минимум раз в неделю.

"Поиски особенных детей – для нас это особая категория. Это сложно, потому что надо реагировать максимально быстро и вести себя иначе, чем с другими детьми и взрослыми. Мы много лет разрабатывали инструменты и алгоритмы для такого типа поисков. Сейчас в большинстве случаев все заканчивается хорошо, но всегда это страшное напряжение и зона особой ответственности. Большое спасибо "Авито" за то, что они реализуют такие большие добрые проекты", – рассказал руководитель "ЛизыАлерт" Григорий Сергеев.

Кстати, сам отряд "Авито" тоже поддерживает: помогают находить жилье для волонтеров в местах поисков и реализовали на платформе специальный инструмент для товарной помощи отряду.

Что было на благотворительном вечере?

Мероприятие включали два важных для фонда и "Авито" события. Это, собственно, презентация дождевиков. Организаторы устроили настоящий показ мод. Наряду с профессиональными моделями из детского модельного агентства Bambi Management ("Бемби Менеджмент") Михаила Токарева на подиум вышли и подопечные фонда – дети и их родители.

Также в течение вечера выступали участница проекта "‎Голоса Большой Страны", полуфиналистка белорусского Factor.by (Фактор.бай) Оля Краснова и участник шоу "Голос" Юнисель Гонсалес.

Вторая важная составляющая мероприятия – развлечения для детей. Ребятам с аутизмом может быть непросто на обычной детской площадке, здесь же было много игр и конкурсов, разработанных специально для "детей дождя". Детские крики (в хорошем смысле слова) и смех не стихали весь вечер. А пока молодое поколение резвилось и угощалось, их родители смогли пообщаться, поделиться переживаниями и достижениями детей.

А достижений у подопечных фонда много.

Жительница Москвы Жанна пришла на благотворительный вечер с сыном Мишей. Ему три с половиной года. О том, что с мальчиком что-то не так, семья поняла еще два года назад.

"Он перестал говорить, пропал зрительный контакт, не переносил тактильные отношения. Сейчас он совершенно другой, и все это благодаря занятиям в фонде. И если раньше мне было очень сложно, то теперь я понимаю своего ребенка, мне с ним комфортно и весело", – рассказала женщина.

У жительницы Нижнего Новгорода Кристины Салагаевой сразу два ребенка-аутиста, мальчики пяти и четырех лет. Старший Арсен произнес первые слова в 9 месяцев: мама и папа. А потом резкий откат – ребенок перестал общаться. Почему это произошло, никто не может объяснить. Второй ребенок тяжелее, он пока вообще не заговорил, но и у него есть прогресс.

"Без фонда мы никто и звать нас никак. У старшего произошли неимоверные изменения в поведении: он заговорил! Младший пока научился только звукам, но и это уже небо и земля", – рассказала Кристина.

Обе мамы очень рады, что есть такой фонд и такие мероприятия, которые за счет благотворительных средств смогут брать на попечение еще больше детей. Да и не только детей.

"Нас учат общаться со своими детьми и понимать их. У многих родителей нет и этого", – подчеркнула Кристина Салагаева.

На благотворительный вечер, кроме селебрити и семей (а их было действительно много), пригласили и работников фонда. Анастасия Вахрамеева – инструктор "Обнаженных сердец" в Нижнем Новгороде. Для девушки это не просто работа, а вклад в общее дело помощи.

"Дети с аутизмом не понимают многих правил общества. Например, почему я должен сидеть и выполнять те или иные задачи, слушать взрослых. Моя задача – как раз донести, в чем суть этого процесса, дать понять, что, выполняя какую-то задачу, они повышают свои навыки и это облегчает им жизнь", – пояснила Анастасия.

Добавим, что "Авито" и фонд сотрудничают с 2022 года, за это время реализовали уже два благотворительных проекта: "Знак добра" (пожертвования по 100 рублей через площадку объявлений) и "1 рубль с платного размещения" (который пойдет в фонд). В планах и другие проекты. Например, цифровая грамотность для детей с особенностями. Всего же "Авито" поддерживает 18 благотворительных фондов.



Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца" за годы работы открыл 215 инклюзивных детских площадок, помог уже 28 тысячам детей и молодых людей.