Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийске
ДТП случилось на улице Каховской
09 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек погиб, еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийске, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария случилась 9 декабря в 08:40 в районе дома № 129 по улице Каховской.
Предварительно, 70-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу встречному Suzuki Grand Vitara, за рулем которого был 33-летний мужчина.
В результате машины столкнулись, водитель отечественной легковушки погиб на месте. Два пассажира ВАЗа и водитель Suzuki получили травмы различной степени тяжести.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
11:46:28 09-12-2023
Эавести в такой мороз советский автопром, чтобы потом самому быстро остыть... .
12:38:04 09-12-2023
Был я в Бийске пару раз. Там разогнаться негде.