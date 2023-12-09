Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийске

ДТП случилось на улице Каховской

09 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб, еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийске, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась 9 декабря в 08:40 в районе дома № 129 по улице Каховской.

Предварительно, 70-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу встречному Suzuki Grand Vitara, за рулем которого был 33-летний мужчина.

В результате машины столкнулись, водитель отечественной легковушки погиб на месте. Два пассажира ВАЗа и водитель Suzuki получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.