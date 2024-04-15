Человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Один из водителей выскочил на встречную полосу

15 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

ДТП на Чуйском тракте / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух иномарок на Чуйском тракте. ДТП случилось 14 апреля в Искитимском районе Новосибирской области.

Как сообщили в ГИБДД региона, водитель Toyota Carina 1975 года рождения ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 49-м километре трассы при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку. Там он столкнулся с минивэном Honda Stepwgn, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.

От удара автомобили угодили в канаву, Toyota превратилась в груду металла.

ДТП на Чуйском тракте / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области