Человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск
Один из водителей выскочил на встречную полосу
15 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Человек погиб и трое пострадали при столкновении двух иномарок на Чуйском тракте. ДТП случилось 14 апреля в Искитимском районе Новосибирской области.
Как сообщили в ГИБДД региона, водитель Toyota Carina 1975 года рождения ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 49-м километре трассы при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку. Там он столкнулся с минивэном Honda Stepwgn, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения.
От удара автомобили угодили в канаву, Toyota превратилась в груду металла.
"В результате произошедшего водитель автомобиля Toyota погиб на месте происшествия. В автомобиле Honda за медицинской помощью обратились водитель, женщина 1982 года рождения и 16-летняя девочка, характер травм уточняется", – говорится в сообщении.
13:13:23 15-04-2024
Toyota превратилась в груду металла.
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А Honda типа целёхонька.....
15:16:02 15-04-2024
Гость (13:13:23 15-04-2024) Toyota превратилась в груду металла.------А Honda ти... ну типа тойота больше пострадала у нее нарушилась геометрия в районе боковых дверей и крыши
15:35:05 15-04-2024
Боковой удар для любой машины имеет такие последствия.
23:51:11 15-04-2024
Уберите праворульки с дорог и сразу количество аварий резко уменьшится.
13:29:46 16-04-2024
Гость (23:51:11 15-04-2024) Уберите праворульки с дорог и сразу количество аварий резко ... уберите неумного комментатора с обсуждения! проблема не в руле, а в дорогах, основная причина дтп - обгон, и не всегда бьются праворульные!