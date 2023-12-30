Человек погиб после украинского обстрела Белгорода
Еще четыре жителя пострадали, в том числе ребенок
30 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: t.me/vvgladkov
ВСУ провели массированный обстрел Белгорода вечером 29 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, в результате попадания снаряда в частный дом погиб мужчина. Еще четыре человека оказались ранены, в том числе десятилетний ребенок.
Частично разрушены как минимум десять частных домов. Также пострадали два автомобиля, есть повреждения в системе водообеспечения города.
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