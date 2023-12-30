Человек погиб после украинского обстрела Белгорода

Еще четыре жителя пострадали, в том числе ребенок

30 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ провели массированный обстрел Белгорода вечером 29 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате попадания снаряда в частный дом погиб мужчина. Еще четыре человека оказались ранены, в том числе десятилетний ребенок.

Частично разрушены как минимум десять частных домов. Также пострадали два автомобиля, есть повреждения в системе водообеспечения города.