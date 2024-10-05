Человек погиб при пожаре в барнаульской многоэтажке

Огнеборцы спасли трех человек

05 октября 2024, 12:19, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Хозяин квартиры погиб во время пожара в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось на кухне в одной из квартир на втором этаже 4 октября. На месте работали 11 специалистов и две автоцистерны.

Огнеборцы спали трех человек, еще шестеро (в том числе двое детей) выбрались на улицу самостоятельно.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В квартире горели вещи и стены.