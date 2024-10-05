Человек погиб при пожаре в барнаульской многоэтажке
Огнеборцы спасли трех человек
05 октября 2024, 12:19, ИА Амител
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
Хозяин квартиры погиб во время пожара в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось на кухне в одной из квартир на втором этаже 4 октября. На месте работали 11 специалистов и две автоцистерны.
Огнеборцы спали трех человек, еще шестеро (в том числе двое детей) выбрались на улицу самостоятельно.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. В квартире горели вещи и стены.
"На пожаре от отравления продуктами горения погиб хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается", – рассказали в ведомстве.
13:59:56 05-10-2024
10 человек в квартире было?
14:45:32 05-10-2024
Элен без ребят (13:59:56 05-10-2024) 10 человек в квартире было? ... ну а чо бы нет
14:44:58 05-10-2024
это там был жуткий взрыв? уже стемнело и как рванёт, все машины выли и окна вздрогнули