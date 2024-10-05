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Человек погиб при пожаре в барнаульской многоэтажке

Огнеборцы спасли трех человек

05 октября 2024, 12:19, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Хозяин квартиры погиб во время пожара в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края. 

Возгорание случилось на кухне в одной из квартир на втором этаже 4 октября. На месте работали 11 специалистов и две автоцистерны.

Огнеборцы спали трех человек, еще шестеро (в том числе двое детей) выбрались на улицу самостоятельно.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В квартире горели вещи и стены.

"На пожаре от отравления продуктами горения погиб хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Элен без ребят

13:59:56 05-10-2024

10 человек в квартире было?

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Гость

14:45:32 05-10-2024

Элен без ребят (13:59:56 05-10-2024) 10 человек в квартире было? ... ну а чо бы нет

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Гость

14:44:58 05-10-2024

это там был жуткий взрыв? уже стемнело и как рванёт, все машины выли и окна вздрогнули

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