Человек погиб при столкновении легковушки и КамАЗа в Алтайском крае
Авария случилась на трассе Романово – Камень-на-Оби
21 октября 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Алтайском крае, сообщает "В курсе 22".
ДТП случилось 20 октября на трассе Романово – Камень-на-Оби между селами Поперечное и Плотава.
"В результате ДТП один пассажир легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи", – рассказали в сообществе.
Сведения о наличии других пострадавших и обстоятельствах происшествия пока неизвестны.
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