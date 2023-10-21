Человек погиб при столкновении легковушки и КамАЗа в Алтайском крае

Авария случилась на трассе Романово – Камень-на-Оби

21 октября 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Алтайском крае, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось 20 октября на трассе Романово – Камень-на-Оби между селами Поперечное и Плотава.

"В результате ДТП один пассажир легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи", – рассказали в сообществе.

Сведения о наличии других пострадавших и обстоятельствах происшествия пока неизвестны.