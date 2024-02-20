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Водитель погиб в аварии с неизвестной фурой в Алтайском крае

Еще один человек пострадал

20 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае человек погиб в результате столкновения с неустановленным грузовым автомобилем. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 41-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Калманском районе.

Водитель автомобиля JAC J7 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, модель которого определить не получилось. Однако известно, что по классификации это контейнеровоз. Ехал грузовик с полуприцепом "Кегель СВ 24".

Водитель JAC J7 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир – мужчина 1998 года рождения – получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

17:55:31 20-02-2024

Некорректно. По классификации прицеп только может быть контейнеровозов, а не сам, скорее всего тягач. А Кегель -полуприцеп. И не ясно, почему не определили, он уже не уехал с места и сам водитель грузовика не в курсе? Или он в больнице? Или убежал, хоть и не по его вине

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Гость

18:01:31 20-02-2024

???? Скрылся что ли грузовик с места ДТП?

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