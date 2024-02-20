Водитель погиб в аварии с неизвестной фурой в Алтайском крае

Еще один человек пострадал

20 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае человек погиб в результате столкновения с неустановленным грузовым автомобилем. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 41-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Калманском районе.

Водитель автомобиля JAC J7 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, модель которого определить не получилось. Однако известно, что по классификации это контейнеровоз. Ехал грузовик с полуприцепом "Кегель СВ 24".

Водитель JAC J7 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир – мужчина 1998 года рождения – получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.