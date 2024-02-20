Водитель погиб в аварии с неизвестной фурой в Алтайском крае
Еще один человек пострадал
20 февраля 2024, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае человек погиб в результате столкновения с неустановленным грузовым автомобилем. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 41-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Калманском районе.
Водитель автомобиля JAC J7 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, модель которого определить не получилось. Однако известно, что по классификации это контейнеровоз. Ехал грузовик с полуприцепом "Кегель СВ 24".
Водитель JAC J7 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир – мужчина 1998 года рождения – получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
17:55:31 20-02-2024
Некорректно. По классификации прицеп только может быть контейнеровозов, а не сам, скорее всего тягач. А Кегель -полуприцеп. И не ясно, почему не определили, он уже не уехал с места и сам водитель грузовика не в курсе? Или он в больнице? Или убежал, хоть и не по его вине
18:01:31 20-02-2024
???? Скрылся что ли грузовик с места ДТП?