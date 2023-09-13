Человек погиб в ДТП с двумя легковушками и КамАЗом в Алтайском крае
Еще один водитель пострадал
13 сентября 2023, 15:29, ИА Амител
Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Красногорском районе Алтайского края, полицейские проводят проверку, сообщили в региональном главке МВД.
Авария случилась 12 сентября в 19:30 на 27-м километре дороги Быстрянка – Красногорское.
По предварительным данным, на въезде в райцентр 30-летний водитель Toyota Allion столкнулся с попутной "Нивой" под управлением 53-летнего автомобилиста.
После этого водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. Отечественная легковушка же улетела в кювет и перевернулась.
"В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте ДТП. Водитель отечественного легкового автомобиля травмирован, медицинская помощь ему оказана в Красногорской центральной районной больнице", – рассказали в ведомстве.
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