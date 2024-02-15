Человек погиб в ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае

Водитель служебного авто не справился с управлением и съехал в кювет

15 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае / Фото: "Бийск 22"

Смертельное ДТП с участием служебного автомобиля произошло в Бийском районе Алтайского края 15 февраля.

Как сообщили в МВД региона, авария случилась в 10:30 на Чуйском тракте.

Предварительно установили, что мужчина 1985 года рождения при совершении обгона на служебном Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречку и угодил в кювет.

От полученных травм шофер скончался на месте. Его пассажир при этом не пострадал. Полицейские проводят проверку.