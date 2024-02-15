Человек погиб в ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае
Водитель служебного авто не справился с управлением и съехал в кювет
15 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае / Фото: "Бийск 22"
Смертельное ДТП с участием служебного автомобиля произошло в Бийском районе Алтайского края 15 февраля.
Как сообщили в МВД региона, авария случилась в 10:30 на Чуйском тракте.
Предварительно установили, что мужчина 1985 года рождения при совершении обгона на служебном Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречку и угодил в кювет.
От полученных травм шофер скончался на месте. Его пассажир при этом не пострадал. Полицейские проводят проверку.
15:12:05 15-02-2024
Угодил в кювет? Так и пишите правильно перевернулся!
19:15:57 15-02-2024
Похоже чья та головная боль. На работу по звонку пристроили, а водить авто не научили.
20:03:28 15-02-2024
при совершении обгона выехал на встречку --------- Ну так то обгон и производится с выездом на встречную полосу движения... Написали про масло скользкое и воду мокрую...
21:07:17 15-02-2024
Это не приставов машина. Просто полоска похожая
21:17:30 15-02-2024
Гость (21:07:17 15-02-2024) Это не приставов машина. Просто полоска похожая... Зеленая полоса обычно у ФССП и ФСИН. Сейчас ради интереса помтрел в интернете фото их авто. На левом заднем крыле обычно контактные телефоны написаны. Хотя это Бийск. Там могут быть свои порядки.
09:34:17 16-02-2024
Очень жаль человека.
23:43:43 22-02-2024
Вы , очень добрый человек ,по сравнению с тем б м , спасибо вам ! Это мой брат..