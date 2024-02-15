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Человек погиб в ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае

Водитель служебного авто не справился с управлением и съехал в кювет

15 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае / Фото: "Бийск 22"
ДТП со служебным автомобилем в Алтайском крае / Фото: "Бийск 22"

Смертельное ДТП с участием служебного автомобиля произошло в Бийском районе Алтайского края 15 февраля.

Как сообщили в МВД региона, авария случилась в 10:30 на Чуйском тракте.

Предварительно установили, что мужчина 1985 года рождения при совершении обгона на служебном Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречку и угодил в кювет.

От полученных травм шофер скончался на месте. Его пассажир при этом не пострадал. Полицейские проводят проверку.

ДТП Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

15:12:05 15-02-2024

Угодил в кювет? Так и пишите правильно перевернулся!

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Гость

19:15:57 15-02-2024

Похоже чья та головная боль. На работу по звонку пристроили, а водить авто не научили.

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Гость

20:03:28 15-02-2024

при совершении обгона выехал на встречку --------- Ну так то обгон и производится с выездом на встречную полосу движения... Написали про масло скользкое и воду мокрую...

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Гость

21:07:17 15-02-2024

Это не приставов машина. Просто полоска похожая

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Гость

21:17:30 15-02-2024

Гость (21:07:17 15-02-2024) Это не приставов машина. Просто полоска похожая... Зеленая полоса обычно у ФССП и ФСИН. Сейчас ради интереса помтрел в интернете фото их авто. На левом заднем крыле обычно контактные телефоны написаны. Хотя это Бийск. Там могут быть свои порядки.

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гость

09:34:17 16-02-2024

Очень жаль человека.

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Миша

23:43:43 22-02-2024

Вы , очень добрый человек ,по сравнению с тем б м , спасибо вам ! Это мой брат..

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