Человек погиб в результате нового землетрясения на востоке Турции

Толчок магнитудой 5,6 зафиксировали утром

27 февраля 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один человек погиб в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло утром в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.

Подземный толчок магнитудой 5,6 произошёл на востоке Турции в 09:04 по UTC (16:04 по времени Барнаула). Эпицентр находился в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине двух километров.

"К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", – заявил Сезер.

Сколько зданий обрушилось в результате землетрясения, не уточняется.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6. Оно вызвало обрушение тысяч зданий. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 44 тысяч человек. В Сирии число жертв стихийного бедствия превысило 6,6 тысячи.