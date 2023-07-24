Человек пострадал при лобовом столкновении в барнаульском поселке Южном

В аварии приняли участие три автомобиля

24 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Лобовое столкновение двух автомобилей случилось вечером 24 июля в барнаульском поселке Южном. Как сообщает "В курсе 22", в результате происшествия пострадал один человек.

По информации ГИБДД, 65-летний водитель Toyota RAV 4 допустил столкновение с встречным Chevrolet Niva, который стоял с включенным поворотником. За его рулем находится 64-летний мужчина.

От удара второе авто отбросило назад – автомобиль столкнулся со стоящим позади него Datsun Mi-Do под управлением 51-летней женщины.

В результате ДТП водитель Toyota получил телесные травмы, его доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.