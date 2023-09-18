Человек пострадал при опрокидывании иномарки на Алтае

Женщина за рулем не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением

18 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Человек пострадал при опрокидывании иномарки в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 17 сентября около 18:32 в Шебалинском районе. 35-летняя жительница Горно-Алтайска ехала на Daihatsu Terios со стороны села Барлак в направлении села Камлак, но по пути не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и улетела в кювет, где авто перевернулось.

"В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был доставлен 24-летний житель Горно-Алтайска – пассажир иномарки", – рассказали в полиции.

В отношении автомобилистки возбудили дело об административном правонарушении.